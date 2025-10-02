إنتر يعلن تفاصيل إصابة ماركوس تورام.. وغيابه عن منتخب فرنسا
الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 10:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي إنتر تفاصيل إصابة ماركوس تورام مهاجم الفريق في بيان رسمي.
وكان تورام قد تعرض لإصابة خلال مواجهة سلافيا براج التشيكي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وكشف نادي إنتر عن تعرض تورام لإصابة بإجهاد في عضلة الفخذ بالساق اليسرى.
ويتأكد غياب تورام عن مباراة إنتر ضد كريمونيزي في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي.
وتم استبدال تورام في الدقيقة 60 من مباراة إنتر أمام سلافيا براج.
ومن المقرر أن يخرج ماركوس تورام من قائمة منتخب فرنسا بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.
ويأمل إنتر بتعافي ماركوس تورام خلال فترة التوقف الدولي ليصبح جاهزا لخوض مباراة روما.
ويلعب إنتر أمام روما ضمن منافسات الدوري الإيطالي يوم 18 أكتوبر الجاري.
