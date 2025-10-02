مواعيد مباريات الخميس 2 أكتوبر 2025.. الدوري الأوروبي وختام كأس العالم لأندية اليد

تختتم مساء اليوم الخميس الموافق 2 من شهر أكتوبر 2025 منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة في مصر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

كأس العالم للأندية - كرة يد

يلعب فريق الزمالك أمام الشارقة الإماراتي في الثالثة إلا ربع عصرا لتحديد المركزين الخامس والسادس.

بينما يواجه الأهلي فريق ماجديبورج الألماني للمنافسة على الميدالية البرونزية في الخامسة والربع مساء.

وتختتم البطولة بمواجهة قوية بين فيزبريم المجري وبرشلونة الإسباني في تمام الثامنة مساء.

وتقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

وتذاع المنافسات عبر قناة أون سبورت.

الدوري الأوروبي

تقام منافسات الجولة الثانية من المسابقة اليوم الخميس.

ويستضيف روما فريق ليل في الثامنة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل نيس الفرنسي ضيفا على فنربخشة التركي في الثامنة إلا ربع مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يستضيف نوتنجهام فريق ميتيلاند في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.