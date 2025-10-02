جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بـ إرلينج هالاند بعد هدفيه ضد موناكو.

وتعادل موناكو مع مانشستر سيتي على ملعب لويس الثاني بنتيجة 2-2.

وقال بيب جوارديولا عبر TNT: "مباراة جيدة، صنعنا فرصا للأسف في النهاية دافعنا بشكل خاطئ وتلقينا هدفا من ركلة جزاء رغم أن جونزاليس لمس الكرة أولا، هذا ما حدث، لدينا نقطة وسنحصل عليها".

وأكمل "لا أعلم إذا كانت ركلة جزاء لكن تم احتسابها، ذلك هو الأمر".

وأردف "هالاند لاعب رائع جدا، يلعب ليسجل الأهداف وهو جيد للغاية، الأمر لم يكن سهلا لأن موناكو لعب لقلبي دفاع ولاعبي ارتكاز لكنه سجل هدفين".

وأتم "استبدال رودري بعد الدقيقة 60؟ نسير خطوة تلو الأخرى، 90 دقيقة هي مدة كبيرة للغاية عليه حاليا".

ونجح إيرلينج هالاند في الوصول إلى هدفه رقم 52 في أول 50 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وتخطى هالاند بذلك السجل التهديفي لتسعة فرق في دوري أبطال أوروبا في أول 50 مباراة.

إذ سجل هالاند أكثر من دينامو زغرب وأندرلخت وليل وكلوب بروج وبشكتاش وسيلتيك وجالاتاسراي وسيسكا موسكو وباثينايكوس في أول 50 مباراة لكل منهم.

كما سجل هالاند في كل المباريات التي خاضها سواء مع ناديه أو منتخب بلاده منذ بداية سبتمبر لاماضي.

وسجل المهاجم النرويجي 14 هدفا في آخر سبع مباريات.