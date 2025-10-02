مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير

عبر مايولو لاعب باريس سان جيرمان عن سعادته بتسجيل الهدف الأول، في شباك برشلونة.

وحقق سان جيرمان الفوز بثنائية مقابل هدف على حساب برشلونة في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مايولو في تصريحات لقناة بي ان سبورتس عقب المباراة: "سعيد لتمكني من التسجيل والتعادل لفريقي ومساعدة زملائي في تحقيق الفوز".

وأضاف "الهدف كان نتاج عمل مجموعة العمل في الفريق، ونونو مينديش قام بعمل كبير في بداية الهجمة".

وأتم "هذه مباراة كرة قدم، وهناك لحظات نكون فيها أفضل من الخصم أو العكس، ولكن الأهم أن نبقى هادئين دائما ومركزين رغم كل الأحداث".

ولعب مايولو أساسيا مع باريس في ظل غياب عثمان ديمبيلي، وكفارتسخيليا، وديزيري دوي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

سجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.