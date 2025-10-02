دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين

مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

اعترف فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، بأفضلية فريق باريس سان جيرمان خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وحقق سان جيرمان الفوز بثنائية مقابل هدف على حساب برشلونة في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فرينكي دي يونج في تصريحات لـ موفي ستار عقب المباراة: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بعدما استقبلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة وخسرنا على أرضنا".

وأكمل "باريس سان جيرمان كان الأفضل في الشوط الثاني، بدأنا المباراة بشكل أفضل، لكنهم كانوا أفضل في الشوط الثاني".

وردا على غيابات باريس سان جيرمان، قال دي يونج "كان لدينا أيضًا بعض الغيابات".

وغاب الثلاثي الهجومي لباريس سان جيرمان عن المباراة، عثمان ديمبيلي، وكفارتسخيليا، وديزيري دوي.

فيما غاب عن برشلونة رافينيا، وجوان جارسيا.

وأتم لاعب برشلونة تصريحاته "لست راضيا، نريد الفوز دائمًا، لا يزال الطريق طويلًا في دوري أبطال أوروبا، وعلينا أن نتحسن ونحن نعلم ذلك."

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

سجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.

فرينكي دي يونج برشلونة باريس سان جيرمان
