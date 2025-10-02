نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

نونو مينيديش

أوضح نونو مينديش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه حقق فوزا مهما ضد برشلونة رغم الإصابات.

وقلب باريس سان جيرمان تأخره أمام برشلونة وفاز 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال البرتغالي عبر قناة "كانال بلوس" الفرنسية: "كانت مباراة متقاربة، لكننا ما زلنا نثق في أنفسنا. لدينا العديد من اللاعبين المصابين، لكن اللاعبين الذين لعبوا كانوا رائعين".

وشدد "هذا ما نحتاجه، لاعبون يأتون لمساعدتنا ويلعبون بأسلوبنا. أظهرنا جدارتنا، حتى مع كثرة الإصابات، كنا في قمة مستوانا".

وأتم "نعلم أن الأمور ستكون أصعب هذا العام لأن الجميع يسعى للفوز علينا. نعلم ذلك ونحن في قمة تركيزنا. نلعب دائمًا للفوز".

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

سجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.

