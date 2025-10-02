هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - موناكو

اعترف إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بعدم استحقاق فريقه للفوز أمام موناكو بسبب الظهور بشكل سيء في الشوط الثاني.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة موناكو أمام مانشستر سيتي، وسجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وسجل هالاند هدفين في تعادل مانشستر سيتي أمام موناكو.

وقال إيرلينج هالاند عبر قناة TNT Sports: "لا أشعر أنني بحالة جيدة، لم نفز وارتكبنا خطأ في الشوط الثاني ولم نلعب بشكل جيد بما يكفي لذلك لم نستحق الفوز".

وتابع "نحن بحاجة إلى المزيد من الحماس والطاقة، كنا بحاجة إلى الضغط على المنافس بشكل أكبر كما فعلنا في الشوط الأول".

وأوضح "لم أر ركلة الجزاء المحتسبة ضدنا، ولكن إذا ركلت لاعبا في وجهه ففي الأغلب ستكون ركلة جزاء".

وكشف هالاند "قمت بعملي في الشوط الأول وأعتقد أنني لعب بشكل جيد من خلال التحركات ومنح اللاعبين مساحة، لكنني لم أفعل ذلك في الشوط الثاني ولم أسجل أهدافا".

واختتم المهاجم النرويجي تصريحاته "كل مباراة في دوري الأبطال صعبة، انظروا إلى العام الماضي، خرجنا مبكرا، كل مباراة صعبة وعدد قليل من الفرق فازوا بأول جولتين".

ونجح إيرلينج هالاند في الوصول إلى هدفه رقم 52 في أول 50 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وتخطى هالاند بذلك السجل التهديفي لتسعة فرق في دوري أبطال أوروبا في أول 50 مباراة.

إذ سجل هالاند أكثر من دينامو زغرب وأندرلخت وليل وكلوب بروج وبشكتاش وسيلتيك وجالاتاسراي وسيسكا موسكو وباثينايكوس في أول 50 مباراة لكل منهم.

كما سجل هالاند في كل المباريات التي خاضها سواء مع ناديه أو منتخب بلاده منذ بداية سبتمبر لاماضي.

وسجل المهاجم النرويجي 14 هدفا في آخر سبع مباريات.

