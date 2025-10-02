هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

اعترف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، بأحقية باريس سان جيرمان بالفوز في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وحقق سان جيرمان الفوز بثنائية مقابل هدف على حساب برشلونة في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فليك في تصريحات تليفزيونية عبر بي ان سبورتس عقب المباراة "يجب أن ندرس هذه المباراة بشكل خاص، باريس سان جيرمان قدم مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني، ويستحق الفوز اليوم".

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك بدون الأفضل في العالم.. سان جيرمان يرسخ العقدة ويحقق فوزا تاريخيا أمام برشلونة التشكيل - يامال وراشفورد يقودان برشلونة.. وسان جيرمان بدون مهاجم

وأكمل "نحن لا نريد أن نخسر، تمكنا من تسجيل هدف وكان بإمكاننا إضافة هدف آخر، ولكن لم يتحقق ذلك".

وأضاف مدرب برشلونة "سنحاول تحسين الأداء ونتعلم من أخطائنا".

وبسؤاله عن إمكانية تحقيق الفوز والألقاب بنهاية الموسم، رد هانز فليك "لا أريد أن أخسر سواء في بداية الموسم أو نهايته، الخسارة جزء من لعبة كرة القدم ونقبل ذلك، ولكن يجب أن نتحسن".

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

سجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.

برشلونة سان جيرمان دوري أبطال أوروبا فانز فليك
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج بدون الأفضل في العالم.. سان جيرمان يرسخ العقدة ويحقق فوزا تاريخيا أمام برشلونة
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514496/هانز-فليك-باريس-سان-جيرمان-يستحق-الفوز-ويجب-أن-نتعلم-من-أخطائنا