هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا

اعترف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، بأحقية باريس سان جيرمان بالفوز في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وحقق سان جيرمان الفوز بثنائية مقابل هدف على حساب برشلونة في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح فليك في تصريحات تليفزيونية عبر بي ان سبورتس عقب المباراة "يجب أن ندرس هذه المباراة بشكل خاص، باريس سان جيرمان قدم مباراة كبيرة خاصة في الشوط الثاني، ويستحق الفوز اليوم".

وأكمل "نحن لا نريد أن نخسر، تمكنا من تسجيل هدف وكان بإمكاننا إضافة هدف آخر، ولكن لم يتحقق ذلك".

وأضاف مدرب برشلونة "سنحاول تحسين الأداء ونتعلم من أخطائنا".

وبسؤاله عن إمكانية تحقيق الفوز والألقاب بنهاية الموسم، رد هانز فليك "لا أريد أن أخسر سواء في بداية الموسم أو نهايته، الخسارة جزء من لعبة كرة القدم ونقبل ذلك، ولكن يجب أن نتحسن".

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

سجل هدف برشلونة فيران توريس، فيما سجل هدفي باريس سان جيرمان، مايولو، وجونكالو راموس.