هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - نابولي

قدّم راسموس هويلوند مهاجم نابولي الشكر لـ كيفين دي بروين بعدما قادا الفريق الإيطالي للفوز على سبورتنج لشبونة بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع دي بروين هدفين سجلهما هويلوند حقق بها نابولي أول فوز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال هويلوند عبر سكاي سبورت إيطاليا: "ليلة رائعة وأشكر زملائي عليها، حصدنا أول النقاط في دوري أبطال أوروبا والمشوار طويل وعلينا المواصلة بنفس الأسلوب".

وأضاف "سنواجه لاحقا فرانكفورت حيث سأواجه شقيقي أوسكار ولا أطيق الانتظار لتلك المباراة".

وأكمل "دي بروين أسطورة في كرة القدم وعندما تكون الكرة بين قدميه فأنا أعلم أنه بجودته سيمرر بطريقة مثالية لي".

NAPLES, ITALY - OCTOBER 01: Kevin De Bruyne of SSC Napoli battles for possession with Francisco Trincao of Sporting Clube de Portugal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 match between SSC Napoli and Sporting Clube de Portugal at Stadio Diego Armando Maradona on October 01, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

وعلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا تقدم راسموس هويلوند لنابولي في الشوط الأول في الدقيقة 36.

وأدرك لويس سواريز التعادل من ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 62.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء سجل هويلوند الهدف الثاني وقاد نابولي لتحقيق أول انتصار أوروبي هذا الموسم.

وارتقى نابولي للمركز الـ 19 برصيد 3 نقاط فيما ظل سبورتنح لشبونة عند المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط أيضا.

