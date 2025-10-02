هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة

قدّم راسموس هويلوند مهاجم نابولي الشكر لـ كيفين دي بروين بعدما قادا الفريق الإيطالي للفوز على سبورتنج لشبونة بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا.

وصنع دي بروين هدفين سجلهما هويلوند حقق بها نابولي أول فوز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال هويلوند عبر سكاي سبورت إيطاليا: "ليلة رائعة وأشكر زملائي عليها، حصدنا أول النقاط في دوري أبطال أوروبا والمشوار طويل وعلينا المواصلة بنفس الأسلوب".

وأضاف "سنواجه لاحقا فرانكفورت حيث سأواجه شقيقي أوسكار ولا أطيق الانتظار لتلك المباراة".

وأكمل "دي بروين أسطورة في كرة القدم وعندما تكون الكرة بين قدميه فأنا أعلم أنه بجودته سيمرر بطريقة مثالية لي".

وعلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا تقدم راسموس هويلوند لنابولي في الشوط الأول في الدقيقة 36.

وأدرك لويس سواريز التعادل من ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 62.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء سجل هويلوند الهدف الثاني وقاد نابولي لتحقيق أول انتصار أوروبي هذا الموسم.

وارتقى نابولي للمركز الـ 19 برصيد 3 نقاط فيما ظل سبورتنح لشبونة عند المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط أيضا.