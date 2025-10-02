قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور

كشفت قناة الأهلي تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بفيروس A ليتم حجزه في المستشفى بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها.

وأوضحت قناة الأهلي: "إمام عاشور مازال تحت الملاحظة، ويخضع للتحاليل والفحوصات الدورية للتعرف على مدى تحسن حالته بعد الإصابة بفيروس A".

وأضافت "التحاليل تشير إلى ارتفاع في الإنزيمات حتى الآن، ولم تصل للمستوى الطبيعي بعد".

وأكملت "إمام عاشور سيجري تحاليل جديدة الأسبوع القادم، لتحديد موعد عودته للتدريبات".

واختتمت "بعد وصول مؤشر التحاليل إلى المعدلات الطبيعية سيخطر طبيب الفريق أحمد جاب الله، الجهاز الفني بجاهزية اللاعب للنزول للتدريبات".

ويلعب الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية الثامنة مساء السبت في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

إمام عاشور شارك لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي في الجولة السادسة من الدوري، وذلك بعد عودته من إصابة في الترقوة تعرض لها أمام إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وعقب المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

