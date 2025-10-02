أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج

خطف فياريال الإسباني نقطة من يوفنتوس الإيطالي، وانتصر نابولي على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وفي ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء الإسبانية تقدم جورجيس ميكاوتادزي بالهدف الأول في الدقيقة 18 مستفيدا من خطأ دفاعي غريب.

وسجل فيدريكو جاتي التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 49 بضربة مقصية رائعة في الشباك.

وقلب سيرجيو كونسيساو النتيجة لصالح السيدة العجوز بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56 بعدما خطف تمريرة خاطئة من داني باريخو قائد فياريال.

وفي الدقيقة 90 سجل ريناتو فيجا هدفا في فريقه السابق -لعب ليوفنتوس معارا النصف الثاني الموسم الماضي- واحتفل بخطف نقطة لفريقه.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس لنقطتين في المركز الـ 23، فيما حصد فياريال أول نقطة له وأصبح في المركز الـ 26.

وعلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا تقدم راسموس هويلوند لنابولي في الشوط الأول في الدقيقة 36.

وأدرك لويس سواريز التعادل من ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 62.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء سجل هويلوند الهدف الثاني وقاد نابولي لتحقيق أول انتصار أوروبي هذا الموسم.

وارتقى نابولي للمركز الـ 19 برصيد 3 نقاط فيما ظل سبورتنح لشبونة عند المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط أيضا.

وفي نفس الجولة تعادل باير ليفركوزن مع إيندهوفن بنتيجة 1-1.

واكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه أتليتك بلباو بنتيجة 4-1.