أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - نابولي

خطف فياريال الإسباني نقطة من يوفنتوس الإيطالي، وانتصر نابولي على سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وفي ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات الصفراء الإسبانية تقدم جورجيس ميكاوتادزي بالهدف الأول في الدقيقة 18 مستفيدا من خطأ دفاعي غريب.

وسجل فيدريكو جاتي التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 49 بضربة مقصية رائعة في الشباك.

أخبار متعلقة:
ثنائية هالاند لا تكفي.. موناكو يخطف التعادل أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا بدون الأفضل في العالم.. سان جيرمان يرسخ العقدة ويحقق فوزا تاريخيا أمام برشلونة أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس هالاند 52 × 50.. النرويجي لا يتوقف ويتفوق على 9 فرق في دوري أبطال أوروبا

وقلب سيرجيو كونسيساو النتيجة لصالح السيدة العجوز بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56 بعدما خطف تمريرة خاطئة من داني باريخو قائد فياريال.

وفي الدقيقة 90 سجل ريناتو فيجا هدفا في فريقه السابق -لعب ليوفنتوس معارا النصف الثاني الموسم الماضي- واحتفل بخطف نقطة لفريقه.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس لنقطتين في المركز الـ 23، فيما حصد فياريال أول نقطة له وأصبح في المركز الـ 26.

وعلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا تقدم راسموس هويلوند لنابولي في الشوط الأول في الدقيقة 36.

وأدرك لويس سواريز التعادل من ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 62.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء سجل هويلوند الهدف الثاني وقاد نابولي لتحقيق أول انتصار أوروبي هذا الموسم.

وارتقى نابولي للمركز الـ 19 برصيد 3 نقاط فيما ظل سبورتنح لشبونة عند المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط أيضا.

وفي نفس الجولة تعادل باير ليفركوزن مع إيندهوفن بنتيجة 1-1.

واكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه أتليتك بلباو بنتيجة 4-1.

يوفنتوس نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة بدون الأفضل في العالم.. سان جيرمان يرسخ العقدة ويحقق فوزا تاريخيا أمام برشلونة
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514493/أبطال-أوروبا-فياريال-يخطف-نقطة-من-يوفنتوس-وهويلوند-ينصر-نابولي-على-سبورتنج