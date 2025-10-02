ثنائية هالاند لا تكفي.. موناكو يخطف التعادل أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

خطف موناكو التعادل من أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة موناكو أمام مانشستر سيتي، وسجل أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتقدم إيرلينج هالاند مبكرا في الدقيقة 15 بطريقة رائعة بالتسديد أعلى حارس المرمى.

بينما أدرك جوردان تيزي التعادل سريعا لصالح موناكو في الدقيقة 18.

وأنقذت العارضة تسديدة رائعة من فيل فودين في الدقيقة 33 ليستمر التعادل بين الفريقين.

وتقدم هالاند مجددا لصالح مانشستر سيتي برأسية رائعة في الدقيقة 44.

وحاول موناكو إدراك التعادل في الشوط الثاني وسط سيطرة من مانشستر سيتي على الكرة.

وطالب لاعبو موناكو بركلة جزاء في الدقيقة 88 بسبب اصطدام قدم نيكو جونزاليس برأس إيريك داير.

وعاد حكم المباراة لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء في الوقت القاتل.

ونجح إيريك داير في تسجيل التعادل بالدقيقة 91 على يسار جيانلويجي دوناروما.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن، بينما حقق موناكو نقطته الأولى في المركز الثلاثين.

ويستضيف موناكو فريق توتنام في الجولة الثالثة يوم 22 أكتوبر الجاري.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على فياريال في الجولة الثالثة يوم 21 من الشهر نفسه.

هالاند 52 × 50

نجح إيرلينج هالاند في الوصول إلى هدفه رقم 52 في أول 50 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.

وتخطى هالاند بذلك السجل التهديفي لتسعة فرق في دوري أبطال أوروبا في أول 50 مباراة.

إذ سجل هالاند أكثر من دينامو زغرب وأندرلخت وليل وكلوب بروج وبشكتاش وسيلتيك وجالاتاسراي وسيسكا موسكو وباثينايكوس في أول 50 مباراة لكل منهم.

كما سجل هالاند في كل المباريات التي خاضها سواء مع ناديه أو منتخب بلاده منذ بداية سبتمبر لاماضي.

وسجل المهاجم النرويجي 14 هدفا في آخر سبع مباريات.