بدون الأفضل في العالم.. سان جيرمان يرسخ العقدة ويحقق فوزا تاريخيا أمام برشلونة

حقق باريس سان جيرمان فوزًا تاريخيا وقاتلا أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث متساويا مع 5 فرق أخرى نجحت في الوصول إلى العلامة الكاملة في الفوز بمباراتين، بالتساوي مع بايرن ميونيخ، وريال مدريد، وإنتر، وأرسنال، وكارباج أجدام.

فيما توقف رصيد برشلونة عند 3 نقاط في المركز الـ16.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى أمام نيوكاسل 2-1 خارج أرضه، فيما اكتسح باريس سان جيرمان منافسه أتالانتا برباعية نظيفة.

أرقام قياسية:

ونجح باريس سان جيرمان في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي أمام برشلونة في ملعبه كأول فريق في التاريخ يحقق ذلك الرقم.

وبعد هدف فيران توريس، نجح برشلونة في التسجيل في جميع مبارياته الـ 45 الأخيرة في مختلف البطولات بـ (127 هدفًا)، محققًا بذلك أفضل سلسلة في تاريخه، متجاوزًا بذلك سلسلة الـ 44 مباراة التي حققها في الفترة بين نوفمبر 1942 وفبراير 1944

وعادل باريس سان جيرمان رقم برشلونة في المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في 16 مباراة (برشلونة 6 فوز - باريس سان جيرمان 6 فوز - التعادل 4 مباريات)

منذ فوز برشلونة في 3 مواجهات متتالية أمام باريس سان جيرمان في موسم 2014 - 2015 بدور المجموعات وربع النهائي

لم ينجح سوى الفوز في مباراتين فقط من آخر 7 مواجهات أمام باريس (تعادل 1، وخسر 4)

التشكيل:

برشلونة

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني - الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - وسط الهجوم: لامين يامال - داني أولمو - ماركوس راشفورد - الهجوم: فيران توريس

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليان باتشو - نونو ميندش - الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - سيني مايولو - إبراهيم مباي - جواو نيفيز - الهجوم: برادلي باركولا

وعانى باريس سان جيرمان من غياب الثلاثي الهجومي عثمان ديمبيلي، ودوي، وكفارتسخيليا، بسبب الإصابة.

وأجرى لويس إنريكي تبديلا اضطراريا بدخول زائير إيمري بدلا من جواو نيفيز.

تفاصيل المباراة:

شهدت الدقيقة الأولى، تألق من لامين يامال الذي نجح في تنفيذ فاصل مهاري ناجح بمرور بين الثنائي فيتينيا وباركولا، قبل المرور من نونو مينديش ليمرر الكرة لـ فيران توريس داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتدخل.

وقاد أشرف حكيمي هجمة في الدقيقة 10 من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية اصطدمت بدفاع برشلونة لتتحول لضربة ركنية.

وكاد برشلونة أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة من لامين يامال إلى فيران توريس الذي تسلم الكرة ومر من الحارس ليسدد ولكن تدخل زاباراني مدافع باريس سان جيرمان وأنقذ الكرة على خط المرمى

حاول توريس مجددا ونجح في الدقيقة 17 في إحراز الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد ليتقدم برشلونة.

وسدد أولمو تسديدة قوية في الدقيقة 26 اصطدمت بدفاع باريس لتتحول لضربة ركنية.

واصل برشلونة الطوفان الهجومي، في الدقيقة 28 من خلال ركنية ارتدت إلى راشفورد الذي سدد لتصطدم بالدفاع، وزاباراني يتدخل على قدم فيران توريس وسط مطالبة من لاعبي برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم مايكل أوليفر يأمر باستمرار اللعب.

حاول حكيمي إزالة الضغط من على دفاع فريقه لينطلق في الدقيقة 29 ويسدد قوية تصدى لها تشيزني ببراعة لينقذ ماماه من تلقي هدف التعادل.

وتلقى فرينكي دي يونج بطاقة صفراء في الدقيقة 32 بعد تدخل قوي ضد نونو مينديش.

وشهدت الدقيقة 38 إحراز باريس سان جيرمان لهدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق مايولو بعد انفراده بالحارس تشيزني.

وكاد باركولا أن يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بعد مروره بطريقة رائعة لينفرد بمرمى تشيزني ولكن سددها أعلى العارضة.

ونال نونو مينديش بطاقة صفراء في الدقيقة 44 بعد تدخل قوي ضد لامين يامال.

ومر راشفورد بطريقة رائعة من الجانب الأيسر في الدقيقة 45 ولعب كرة عرضية ولكن باتشو مدافع باريس يتدخل لتتحول إلى ركنية، ليطلق بعدها الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، هدأ فريق برشلونة، وسيطر لاعبو باريس على الكرة، ولكن دون خطورة على المرمى.

وانطلق لامين يامال في الدقيقة 61 ومر بطريقة رائعة لولا تدخل نونو مينديش ليحصل برشلونة على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، وسط مطالبات بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع باريس.

ليقرر بعدها لويس إنريكي إجراء تبديل دفاعي لإيقاف جبهة لامين يامال وإزالة الضغط من على نونو مينديش الذي لديه بطاقة صفراء، ليشرك لوكاس هيرنانديز بدلا من مباي.

وتألق دفاع باريس سان جيرمان مجددا في الدقيقة 64، بعد هجمة من الجانب الأيمن لفيران توريس الذي لعب كرة عرضية ليتدخل زاباراني، قبل أن ترتد لأولمو الذي سدد قوية ولكن أنقذها حكيمي على خط المرمى ليمنع الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 70، أجرى هانز فليك 3 تبديلات لبرشلونة بنزول ليفاندوفسكي وكاسادو وبالدي بدلا من راشفورد وأولمو وجيرارد مارتن.

فيما أجرى لويس إنريكي تبديل ثاني بنزول جونكالو راموس بدلا من فابيان رويز.

ونال كاسادو بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد حكيمي، فيما أجرى هانز فليك تبديلا رابعا بخروج بيدري ونزول بيرنال، ليرد إنريكي بالدفع بـ لي كانج إن وكوينتين نجانتو بدلا من باردلي باركولا ومايولو.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، انطلق حكيمي في هجمة مرتدة من الجانب الأيمن ليمرر كرة عرضية أرضية لـ جونكالو راموس المنفرد بالمرمى ليسجل هدف الفوز القاتل للضيوف.

ونال لامين يامال بطاقة صفراء بعد تدخل ضد لوكاس هيرنانديز، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز باريس سان جيرمان 2-1.

مواجهات برشلونة المتبقية

تشيلسي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سبارتا براج "خارج" - كوبنهاجن "داخل"

مواجهات باريس سان جيرمان المتبقية

بايرن ميونيخ "داخل" - ليفركوزن "خارج"- توتنام "داخل" - سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"