أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس

الخميس، 02 أكتوبر 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - أرسنال

اكتفى أرسنال بهدفين ضد أولمبياكوس وحقق الانتصار في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لـ دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على ملعب الإمارات.

سجل هدفي جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا.

ومنذ بداية الموسم الماضي خاض أرسنال 5 مباريات على ملعبه في دوري الأبطال فاز في جميعها ودون أن يستقبل أهدافا.

بدأ اللقاء سريعا بين طرفي المباراة، وأهدر مارتينيلي فرصة الهدف الأول مبكرا برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 12 تفوق فيكتور جيوكيريس على ثنائي دفاع الفريق اليوناني وسدد كرة أرضية ارتدت من القائم وأسكنها مارتينيلي في الشباك.

وساهم البرازيلي بـ 4 أهداف هذا الموسم كأفضل لاعب هذا الموسم في أرسنال حتى الآن.

وتألق دافيد رايا وتصدى لانفراد دانييل بودينس في الدقيقة 20 ليظل تقدم أرسنال قائما حتى نهاية الشوط الأول.

وأهدر تروسار فرصة تعزيز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 54 بكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وألغى الحكم هدفا للفريق اليوناني بداعي التسلل وعاد الحكم للتأكد من صحة قرار الحكم المساعد وهو ما أيدته تقنية الفيديو ليظل تقدم أرسنال قائما.

وتألق تزولاكيس في التصدي لتسديدة قوية من أوديجارد في الدقيقة 82.

وحاول الفريق اليوناني خطف التعادل في الدقائق الأخيرة لكن رايا كان في الموعد أمام فرصة تشيكينيو.

وأنهى البديل بوكايو ساكا اللقاء بتسديدة أرضية رائعة على يسار الحارس في الدقيقة 90+2 بعد بينية أوديجارد لينهي اللقاء بفوز أرسنال بثنائية.

ورفع أرسنال رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس سان جيرمان وإنتر.

فيما تلقى أولمبياكوس أول هزيمة أوروبية له هذا الموسم بعدما تعادل مع بافوس في الجولة الأولى ويحتل المركز الـ 29.

أرسنال دوري أبطال أوروبا أولمبياكوس
