هالاند 52 × 50.. النرويجي لا يتوقف ويتفوق على 9 فرق في دوري أبطال أوروبا

وصل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لـ 52 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 50 مباراة بفضل ثنائيته ضد موناكو الفرنسي.

ويحل سيتي ضيفا على موناكو في ملعب لويس الثاني بالجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطل أوروبا.

وتقدم سيتي بهدف مبكر لهالاند بلمسة أودع بها الكرة في الشباك من أعلى الحارس في الدقيقة 15.

ثم أنهى الشوط الأول برأسية تقدم بها سيتي في الدقيقة 44 بنهايته بنتيجة 2-1.

وسجل هالاند في 8 مباريات متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم.

كما وصل للهدف رقم 52 في 50 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وبات النرويجي ثاني أفضل هداف في دوري الأبطال قبل أن يتمم عامه الـ 26 بعد ليونيل ميسي الذي سجل 59 هدفا في أبطال أوروبا قبل أن يتم عامه الـ 26.

ومنذ بداية سبتمبر سجل هالاند في جميع المباريات التي خاضها مع سيتي ومنتخب النرويج بواقع 13 هدفا في 7 مباريات.

أهداف هالاند في أول 50 مباراة بدوري الأبطال جاءت أكثر مما سجلت أندية دينامو زغرب وأندرلخت وليل وكلوب بروج وبشكتاش وسيلتك وجالاتاسراي وسسكا موسكو وباناثنياكوس في أول 50 مباراة بدوري الأبطال.