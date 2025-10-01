هالاند 52 × 50.. النرويجي لا يتوقف ويتفوق على 9 فرق في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 23:50
كتب : FilGoal
وصل إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي لـ 52 هدفا في دوري أبطال أوروبا خلال 50 مباراة بفضل ثنائيته ضد موناكو الفرنسي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويحل سيتي ضيفا على موناكو في ملعب لويس الثاني بالجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطل أوروبا.
وتقدم سيتي بهدف مبكر لهالاند بلمسة أودع بها الكرة في الشباك من أعلى الحارس في الدقيقة 15.
هالاند يضع مانشستر سيتي في المقدمة#دوري_أبطال_أوروبا #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/WH5aiHcM27— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2025
ثم أنهى الشوط الأول برأسية تقدم بها سيتي في الدقيقة 44 بنهايته بنتيجة 2-1.
⚽ رأسية متقنة من هالاند تعيد الأفضلية لمانشستر سيتي#دوري_أبطال_أوروبا #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/wvYHiF6SPy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 1, 2025
وسجل هالاند في 8 مباريات متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم.
كما وصل للهدف رقم 52 في 50 مباراة بدوري أبطال أوروبا.
وبات النرويجي ثاني أفضل هداف في دوري الأبطال قبل أن يتمم عامه الـ 26 بعد ليونيل ميسي الذي سجل 59 هدفا في أبطال أوروبا قبل أن يتم عامه الـ 26.
ومنذ بداية سبتمبر سجل هالاند في جميع المباريات التي خاضها مع سيتي ومنتخب النرويج بواقع 13 هدفا في 7 مباريات.
أهداف هالاند في أول 50 مباراة بدوري الأبطال جاءت أكثر مما سجلت أندية دينامو زغرب وأندرلخت وليل وكلوب بروج وبشكتاش وسيلتك وجالاتاسراي وسسكا موسكو وباناثنياكوس في أول 50 مباراة بدوري الأبطال.