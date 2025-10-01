الهلال يستعيد نونيز ومالكوم قبل مواجهة الاتفاق
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 22:53
كتب : FilGoal
يستعيد الهلال السعودي، الثنائي داروين نونيز والبرازيلي مالكوم عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.
وبذلك يكون الثنائي جاهز لخوض مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
وعاني داروين نونيز ومالكوم فيليب، من إصابات مختلفة خلال الفترة الماضية.
وتسببت الإصابة التي لحقت بالثنائي، في إبعادهم عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.
ونجح الهلال في التغلب على ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويحتل الهلال المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 4 جولات.
وحقق الهلال 8 نقاط من انتصارين وتعادلين.
ويبتعد الهلال عن النصر المنفرد بصدارة الترتيب بـ 4 نقاط.
نرشح لكم
جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري أثليتك: مانشستر يونايتد يدرس خوض مباراة ودية في السعودية منتصف الموسم الفتح السعودي يوضح حقيقة التفكير في إقالة جوزيه جوميز فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري "نخشى الإصابات في سن الـ 40".. جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو أمام الزوراء