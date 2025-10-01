الهلال يستعيد نونيز ومالكوم قبل مواجهة الاتفاق

يستعيد الهلال السعودي، الثنائي داروين نونيز والبرازيلي مالكوم عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبذلك يكون الثنائي جاهز لخوض مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وعاني داروين نونيز ومالكوم فيليب، من إصابات مختلفة خلال الفترة الماضية.

وتسببت الإصابة التي لحقت بالثنائي، في إبعادهم عن المشاركة مع الفريق في المسابقات المحلية والقارية.

ونجح الهلال في التغلب على ناساف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الهلال المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي عقب مرور 4 جولات.

وحقق الهلال 8 نقاط من انتصارين وتعادلين.

ويبتعد الهلال عن النصر المنفرد بصدارة الترتيب بـ 4 نقاط.