أبطال أوروبا - كاراباج بواصل المفاجآت بالعلامة الكاملة.. ونيوكاسل يعود لإنجلترا برباعية و3 نقاط

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

عبد الله زبير - كاراباج

واصل كاراباج الأذربيجاني تحقيق المفاجآت في دوري أبطال أوروبا وانتصر على كوبنهاجن الدنماركي، فيما اكتسح نيوكاسل الإنجليزي مستضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة.

وتتواصل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وكان كاراباج قد قلب تأخره في الجولة الأولى لفوز على بنفيكا بنتيجة 3-2 في البرتغال.

واليوم فاز على كوبنهاجن الدنماركي بثنائية من توقيع عبد الله زبير وإيمانويل أداي.

وأصبح زبير سادس لاعب يسجل في آخر 8 نسخ متتالية من المسابقات الأوروبية بعد كل من كيليان مبابي وهاري كين ومحمد صلاح ولاوتارو مارتينيز وأنطوان جريزمان.

وبات كاراباج رابع فريق يحقق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري الأبطال بعد بايرن ميونيخ وريال مدريد وإنتر.

وفي بلجيكا عاد نيوكاسل بأول 3 نقاط أوروبية بعد الخسارة في الجولة الأولى من برشلونة.

وسجل نيك فولتماده هدف التقدم في الدقيقة 17 برأسية بعد عرضية ساندرو تونالي.

وأصبح الألماني أول لاعب يسجل هدفا لنيوكاسل في أول ظهور له في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين سجل أنتوني جوردون الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وبنفس الطريقة أصبحت النتيجة 3-0 عن طريق جوردون في الدقيقة 64.

وأنهى هارفي بارنز في الدقيقة 80 اللقاء بالهدف الرابع ليضع 3 نقاط في جيب جيوش المدينة.

نيوكاسل دوري أبطال أوروبا كاراباج
