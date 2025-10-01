الخطيب يستقبل المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الأهلي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

محمود الخطيب رئيس الأهلي

استقبل محمود الخطيب العديد من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي.

وأعلن الخطيب خوضه للانتخابات المقبلة للأهلي على مقعد الرئيسي عبر بيان رسمي أصدره صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة النادي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وجاءت الجلسات مع كل من محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين ومهند مجدي ومي عاطف وهم أعضاء مجلس الإدارة الحاليون.

كما عقد جلسات أخرى مع كل من إبراهيم العامري وكريم التهامي وجيانا فاروق وعبد الله العياشي ورويدا هشام ورنا إبراهيم من العناصر الجديدة المرشحة لعضوية مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك تمهيدا لإعلان قائمته الانتخابية خلال الساعات القادمة.

وجاء بيان الخطيب كالآتي:

"لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عامًا، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري".

"خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023، تأثرث حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي".

"ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا".

"وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق...شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف".

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق نيته عدم الترشح لفترة جديدة على مقعد رئيس النادي الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن محمود الخطيب رئيس الأهلي ينتظر رأي الأطباء الأخير بشأن إمكانية الترشح للانتخابات المقبلة للنادي.

وعلم FilGoal.com أن الأطباء يشترطون تجنب الضغوط قدر الإمكان، وهو ما يراه الخطيب ممكنا مع قائمة قوية تجنبه التدخل خارج إطار الضرورة القصوى.

كذلك علم FilGoal.com أن ياسين منصور هو من طلب الاجتماع بالخطيب وأبلغه بأنه مستعد لمساعدته أيا كان دوره، سواء كنائب إن قرر الخطيب الترشح للرئاسة، أو كرئيس إن رأى الخطيب أنه يصلح لخلافته.

ومن جانبه، يرى الخطيب في ياسين منصور مرشحا يصلح كنائب وكرئيس أيضا إن لم يترشح، ويدرس الأمر تمهيدا لإعلان القرار النهائي خلال أيام.

وفي حال دخول ياسين منصور كنائب ضمن قائمة الخطيب، سيعود خالد مرتجي إلى منصبه الحالي أمينا للصندوق.

وكما ذكر FilGoal.com من قبل، ستضم القائمة سيد عبد الحفيظ كعضو ليتولى المسؤولية عن ملف كرة القدم.

وحصل الأهلي على الموافقة من الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة بفتح الترشح يوم السبت المقبل بدلا من الإثنين كما كان محددا سلفا.

وذلك بعد أن جاءت كل الإجراءات السابقة في الجمعية العمومية بشكل سليم.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد وافقت على تعديلات اللائحة في وقت سابق.

ويتولى الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ 2017، وقبلها تدرج "بيبو" في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

وفاز فريق كرة القدم في عهده كرئيس بلقب الدوري 5 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر الإفريقي مرتين وشارك في كأس العالم للأندية 5 مرات وفاز الفريق بالبرونزية في 3 منها.

محمود الخطيب الأهلي انتخابات الأهلي
