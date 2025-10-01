قائمة البرازيل - عودة سداسي ضمن اختيارات أنشيلوتي أمام كوريا الجنوبية واليابان

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - منتخب البرازيل

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة السامبا لمواجهتي شهر أكتوبر الوديتين.

ويلتقي منتخب البرازيل وديا مع كوريا الجنوبية واليابان في الشهر الجاري يومي 10 و14 على الترتيب.

وشهدت القائمة عودة السداسي أندري وجواو جوميز لاعبا ولفرهامبتون وإيدرسون حارس فنربخشة وإيجور جيسوس مهاجم نوتنجهام فورست وإيدر ميليتاو ورودريجو ثنائي ريال مدريد.

فيما يغيب كل من رافينيا بالإضافة لكل من ماركينيوس وألكساندرو ريبيرو وأندري سانتوس وأليسون أيضا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة البرازيل

حراسة المرمى: بينتو – إيدرسون – هوجو سوزا

الدفاع: كايو هنريكي – كارلوس أجوستو – دوجلاس سانتوس – فاندرسون – ويسلي – إيدير ميليتاو – فابرسيو برونو – جابرييل ماجاليس – لوكاس بيرالدو

الوسط: أندري – برونو جيماريش – كاسيميرو – جواو جوميز - جولينتون – لوكاس باكيتا

الهجوم: إستيفاو – جابرييل مارتينيلي – إيجور جيسوس – لويز هنريكي – ماتيوس كونيا – ريتشارلسون – رودريجو – فينيسيوس جونيور

Image

وتأهل منتخب البرازيل سلفا إلى نهائيات كأس العالم 2026 باحتلال المركز الخامس في تصفيات كأس العالم 2026.

