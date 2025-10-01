انتهت أبطال أوروبا - موناكو (2)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية المباراة
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 21:59
كتب : FilGoal
يحل مانشستر سيتي ضيفا على موناكو ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وحقق مانشستر سيتي 3 نقاط من الجولة الافتتاحية بينما لم ينجح موناكو في الفوز أمام كلوب بروج.
-----------------
نهاية المباراة
ق91 جوووول إيريك داير من ركلة جزاء يتعادل لموناكو
ق88 العودة لتقنية الفيديو بسبب شكوك بركلة جزاء
نهاية الشوط الأول
ق44 جووووول هالاند يتقدم مجددا
ق33 العارضة تنقذ تسديدة قوية من فيل فودين
ق18 جوووول جوردان تيزي يسجل التعادل
ق15 جوووول هالاند بطريقة رائعة من أعلى حارس المرمى
انطلاق المباراة
