استراحة أبطال أوروبا - موناكو (1)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

سافينيو - مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على موناكو ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي 3 نقاط من الجولة الافتتاحية بينما لم ينجح موناكو في الفوز أمام كلوب بروج.

نهاية الشوط الأول

ق44 جووووول هالاند يتقدم مجددا

ق33 العارضة تنقذ تسديدة قوية من فيل فودين

ق18 جوووول جوردان تيزي يسجل التعادل

ق15 جوووول هالاند بطريقة رائعة من أعلى حارس المرمى

انطلاق المباراة

