انتهت في أبطال أوروبا - برشلونة (1)-(2) باريس سان جيرمان

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 21:53

كتب : FilGoal

لامين يامال - نونو مينديش - برشلونة أمام باريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى أمام نيوكاسل 2-1 خارج أرضه، فيما اكتسح باريس سان جيرمان منافسه أتالانتا برباعية نظيفة.

أخبار متعلقة:
لويس إنريكي: أستمتع بمشاهدة برشلونة مع هانز فليك التشكيل - يامال وراشفورد يقودان برشلونة.. وسان جيرمان بدون مهاجم قائمة برشلونة – عودة أليخاندرو بالدي أمام باريس سان جيرمان

-----------------

نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان 2-1.

ق 90+2: بطاقة صفراء لـ لامين يامال بعد تدخل ضد لوكاس هيرنانديز.

ق 90+1: جووووول الثاني القاتل لباريس سان جيرمان عن طريق جونكالو راموس بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي.

ق 86: بطاقة صفراء لأشرف حكيمي بعد تدخل قوي ضد فيران توريس على حدود منطقة الجزاء

ق 80: تبديلان لباريس سان جيرمان بنزول لي كانج إن وكوينتين نجانتو بدلا من باردلي باركولا ومايولو

ق 78: تبديل رابع لبرشلونة بخروج بيدري ونزول بيرنال.

ق 78: بطاقة صفراء لكاسادو بعد تدخل ضد أشرف حكيمي.

ق 70: 3 تبديلات لبرشلونة بنزول ليفاندوفسكي وكاسادو وبالدي بدلا من راشفورد وأولمو وجيرارد مارتن.. وتبديل لباريس سان جيرمان بنزول جونكالو راموس بدلا من فابيان رويز.

ق 66: تبديل أول لباريس بنزول لوكاس هيرنانديز على حساب مباي، ليوقف جبهة لامين يامال ليزيل الضغط من نونو مينديش صاحب البطاقة الصفراء.

ق 64: هجمة من الجانب الأيمن من فيران توريس الذي لعب كرة عرضية ليتدخل زاباراني، قبل أن ترتد ولكن أنقذها حكيمي على خط المرمى ليمنع الهدف الثاني.

ق 61: مرور رائع من لامين يامال ليتدخل نونو مينديش ليحصل برشلونة على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، وسط مطالبات بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع باريس.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: راشفورد يمر بطريقة رائعة من الجانب الأيسر ويلعب كرة عرضية ولكن باتشو مدافع باريس يتدخل لتتحول إلى ركنية.

ق 44: بطاقة صفراء لنونو مينديش بعد تدخل ضد لامين يامال.

ق 42: باركولا يمر بطريقة رائعة من جيرارد مارتن وينفرد بمرمى تشيزني ولكن يسددها بغرابة أعلى العارضة.

ق 38: جوووووول التعادل عن طريق مايولو بعد انفراده بالحارس تشيزني

ق 32: بطاقة صفراء ضد فرينكي دي يونج بعد تدخل قوي ضد نونو مينديش

ق 29: تسديدة قوية من أشرف حكيمي من ضربة حرة مباشرة تصدى لها تشيزني ببراعة لينقذ ماماه من تلقي هدف التعادل.

ق 28: فرصة خطيرة لبرشلونة بعد ركنية، لترتد إلى راشفورد الذي سدد لتصطدم بالدفاع، وزاباراني يتدخل على قدم فيران توريس وسط مطالبة من لاعبي برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم مايكل أوليفر يأمر باستمرار اللعب.

ق 26: تسديدة قوية من أولمو اصطدمت بدفاع باريس لتتحول لضربة ركنية.

ق 24: دفاع باريس يستخلص الكرة من لامين يامال، وينطلق باركولا في فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تطول الكرة إلى ضربة مرمى.

ق 17: جووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة عرضية أرضية رائعة من لمسة واحدة لـ راشفورد.

ق 14: زاباراني مدافع باريس سان جيرمان ينقذ الكرة على خط المرمى بعد مرور رائع من فيران توريس الذي تسلم الكرة من تمريرة رائعة من لامين يامال.

ق 10: أشرف حكيمي يقود هجمة من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية اصطدمت بدفاع برشلونة لتتحول لضربة ركنية.

ق 1: مرور رائع من لامين يامال بين الثنائي فيتينيا وباركولا، قبل المرور من نونو مينديش ليمرر الكرة لـ فيران توريس داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتدخل

بداية المباراة

أجرى لويس إنريكي تبديلا اضطراريا بدخول زائير إيمري بدلا من جواو نيفيز.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514483/انتهت-في-أبطال-أوروبا-برشلونة-1-2-باريس-سان-جيرمان