انتهت في أبطال أوروبا - برشلونة (1)-(2) باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى أمام نيوكاسل 2-1 خارج أرضه، فيما اكتسح باريس سان جيرمان منافسه أتالانتا برباعية نظيفة.

نهاية المباراة بفوز باريس سان جيرمان 2-1.

ق 90+2: بطاقة صفراء لـ لامين يامال بعد تدخل ضد لوكاس هيرنانديز.

ق 90+1: جووووول الثاني القاتل لباريس سان جيرمان عن طريق جونكالو راموس بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي.

ق 86: بطاقة صفراء لأشرف حكيمي بعد تدخل قوي ضد فيران توريس على حدود منطقة الجزاء

ق 80: تبديلان لباريس سان جيرمان بنزول لي كانج إن وكوينتين نجانتو بدلا من باردلي باركولا ومايولو

ق 78: تبديل رابع لبرشلونة بخروج بيدري ونزول بيرنال.

ق 78: بطاقة صفراء لكاسادو بعد تدخل ضد أشرف حكيمي.

ق 70: 3 تبديلات لبرشلونة بنزول ليفاندوفسكي وكاسادو وبالدي بدلا من راشفورد وأولمو وجيرارد مارتن.. وتبديل لباريس سان جيرمان بنزول جونكالو راموس بدلا من فابيان رويز.

ق 66: تبديل أول لباريس بنزول لوكاس هيرنانديز على حساب مباي، ليوقف جبهة لامين يامال ليزيل الضغط من نونو مينديش صاحب البطاقة الصفراء.

ق 64: هجمة من الجانب الأيمن من فيران توريس الذي لعب كرة عرضية ليتدخل زاباراني، قبل أن ترتد ولكن أنقذها حكيمي على خط المرمى ليمنع الهدف الثاني.

ق 61: مرور رائع من لامين يامال ليتدخل نونو مينديش ليحصل برشلونة على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، وسط مطالبات بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع باريس.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: راشفورد يمر بطريقة رائعة من الجانب الأيسر ويلعب كرة عرضية ولكن باتشو مدافع باريس يتدخل لتتحول إلى ركنية.

ق 44: بطاقة صفراء لنونو مينديش بعد تدخل ضد لامين يامال.

ق 42: باركولا يمر بطريقة رائعة من جيرارد مارتن وينفرد بمرمى تشيزني ولكن يسددها بغرابة أعلى العارضة.

ق 38: جوووووول التعادل عن طريق مايولو بعد انفراده بالحارس تشيزني

ق 32: بطاقة صفراء ضد فرينكي دي يونج بعد تدخل قوي ضد نونو مينديش

ق 29: تسديدة قوية من أشرف حكيمي من ضربة حرة مباشرة تصدى لها تشيزني ببراعة لينقذ ماماه من تلقي هدف التعادل.

ق 28: فرصة خطيرة لبرشلونة بعد ركنية، لترتد إلى راشفورد الذي سدد لتصطدم بالدفاع، وزاباراني يتدخل على قدم فيران توريس وسط مطالبة من لاعبي برشلونة بالحصول على ركلة جزاء، ولكن الحكم مايكل أوليفر يأمر باستمرار اللعب.

ق 26: تسديدة قوية من أولمو اصطدمت بدفاع باريس لتتحول لضربة ركنية.

ق 24: دفاع باريس يستخلص الكرة من لامين يامال، وينطلق باركولا في فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء ولكن تطول الكرة إلى ضربة مرمى.

ق 17: جووووول فيران توريس يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة عرضية أرضية رائعة من لمسة واحدة لـ راشفورد.

ق 14: زاباراني مدافع باريس سان جيرمان ينقذ الكرة على خط المرمى بعد مرور رائع من فيران توريس الذي تسلم الكرة من تمريرة رائعة من لامين يامال.

ق 10: أشرف حكيمي يقود هجمة من الجانب الأيمن ويلعب كرة عرضية اصطدمت بدفاع برشلونة لتتحول لضربة ركنية.

ق 1: مرور رائع من لامين يامال بين الثنائي فيتينيا وباركولا، قبل المرور من نونو مينديش ليمرر الكرة لـ فيران توريس داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع يتدخل

من الدقيقة 1 .. لامين ينثر سحره مبكرا ويتلاعب بـ 3 لاعبين دفعة واحدة 🤯✨#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/qFLPE8chJ3 — FilGoal (@FilGoal) October 1, 2025

بداية المباراة

أجرى لويس إنريكي تبديلا اضطراريا بدخول زائير إيمري بدلا من جواو نيفيز.