اسكواش - تفوق مصري في أول أيام ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك

شهدت منافسات ربع نهائي بطولة قطر كلاسيك تفوق مصري في اليوم الأول.

وتأهل الرباعي المصري إلى منافسات نصف النهائي بالبطولة المقامة في الدوحة حتى 4 أكتوبر الجاري.

وتغلبت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامنيام بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجحت أمينة عرفي لاعبة الجزيرة في تحقيق الفوز على الماليزية أيرا أزمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى الرجال فتغلب مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على مواطنه يوسف سليمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأخيرا تغلب فارس دسوقي على يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتستأنف مباريات ربع النهائي بالمباريات الآتي: (الخميس 2 أكتوبر)

نور الشربيني × الفرنسية ميليسيا ألفيس (الساعة 4 عصرا)

محمد أبو الغار × النيوزلاندي بول كول (الساعة 4:45 عصرا)

فريدة محمد × البلجيكية تيني جيليس (الساعة 5:30 مساء)

بينما تم حسم مباراتين في نصف النهائي كالآتي: (الجمعة 3 أكتوبر)

مصطفى عسل × فارس الدسوقي

هانيا الحمامي × أمينة عرفي