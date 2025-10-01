تشكيل أرسنال - مارتينيلي يقود الهجوم وسكيلي في الدفاع ضد أولمبياكوس

يبدأ جابرييل مارتينيلي في هجوم أرسنال ضد أولمبياكوس اليوناني في الجولة الثانية من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أرسنال بطل اليونان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

ويتواجد لويس سكيلي في مركز الظهير الأيسر وبن وايت في الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الجنرز

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – لويس سكيلي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

الهجوم: لياندرو تروسار – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ ↩️ White and Lewis-Skelly in at wing-backs ⚖️ Zubimendi holding down the fort ⚡️ Martinelli on the wing Let's keep this good run going, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2025

وفاز أرسنال بنتيجة 2-0 على أتليتك بلباو في الجولة الأولى، فيما تعادل أولمبياكوس مع بافوس القبرصي 1-1.