الاتحاد السكندري لـ في الجول: فك تجميد مستحقات اللاعبين مقابل شرط أمام المقاولون العرب

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 21:29

كتب : هاني العوضي

المصري ضد الاتحاد السكندري

كشف محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن موقفه من مستحقات لاعبي الفريق.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وقال محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "اجتمعت مع لاعبي الاتحاد وأخطرتهم بفك تجميد المستحقات المالية عقب مباراة المقاولون العرب مباشرة بشرط تحقيق الفوز في تلك المواجهة المهمة".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه بمحترف أمريكي فك شراكة التفوق.. زد ينتصر على الاتحاد السكندري ويعقد موقفه قائمة الاتحاد السكندري - تامر مصطفى يعلن قائمة مباراته الأولى أمام زد خبر في الجول - نادر السيد يقترب من رئاسة قطاع الناشئين بالاتحاد السكندري

ويتواجد الاتحاد في المركز العشرين وقبل الأخير برصيد 5 نقاط من 8 مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويقود الاتحاد، تامر مصطفى خلفا لأحمد سامي.

المدرب البالغ 50 عاما يخوض سادس تجاربه في الدوري المصري بعد مصر للمقاصة والجونة وإنبي ومودرن سبورت والإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد فسخ تعاقد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة السابعة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
أبرزهم حسام حسن وطولان ويوسف.. بدء إجراءات الحصول على أعلى رخصة تدريبية تقليص المباريات.. الاتحاد البرازيلي يعلن تعديلات ضخمة على أجندة مسابقاته بدءا من 2026 ممدوح عباس: اطمئنوا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر قريبا بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض الخطيب يعلن خوض انتخابات الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - مارتينيلي يقود الهجوم وسكيلي في الدفاع ضد أولمبياكوس 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الاتحاد السكندري لـ في الجول: فك تجميد مستحقات اللاعبين مقابل شرط أمام المقاولون العرب 16 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي - رودري أساسي أمام موناكو.. وهالاند يقود الهجوم 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبرزهم حسام حسن وطولان ويوسف.. بدء إجراءات الحصول على أعلى رخصة تدريبية 39 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل - يامال وراشفورد يقودان برشلونة.. وسان جيرمان بدون مهاجم 51 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
منتخب مصر يعلن تفاصيل معسكر أكتوبر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
تقليص المباريات.. الاتحاد البرازيلي يعلن تعديلات ضخمة على أجندة مسابقاته بدءا من 2026 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514480/الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-فك-تجميد-مستحقات-اللاعبين-مقابل-شرط-أمام-المقاولون-العرب