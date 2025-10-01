الاتحاد السكندري لـ في الجول: فك تجميد مستحقات اللاعبين مقابل شرط أمام المقاولون العرب

كشف محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن موقفه من مستحقات لاعبي الفريق.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وقال محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "اجتمعت مع لاعبي الاتحاد وأخطرتهم بفك تجميد المستحقات المالية عقب مباراة المقاولون العرب مباشرة بشرط تحقيق الفوز في تلك المواجهة المهمة".

ويتواجد الاتحاد في المركز العشرين وقبل الأخير برصيد 5 نقاط من 8 مباريات خاضهم الفريق.

ويقود الاتحاد، تامر مصطفى خلفا لأحمد سامي.

المدرب البالغ 50 عاما يخوض سادس تجاربه في الدوري المصري بعد مصر للمقاصة والجونة وإنبي ومودرن سبورت والإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد فسخ تعاقد سامي بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة السابعة.