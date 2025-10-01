تشكيل مانشستر سيتي - رودري أساسي أمام موناكو.. وهالاند يقود الهجوم
الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 21:10
كتب : FilGoal
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق الأساسي استعدادا لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا على موناكو ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالمسابقة.
ويبدأ رودري في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام موناكو.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
الدفاع: جون ستونز - روبن دياش - يوشكو جفارديول - نيكو أوريلي.
الوسط: رودري - برناردو سيلفا - فيل فودين - تيجاني ريندريز - جيريمي دوكو.
الهجوم: إيرلينج هالاند.
وكان مانشستر سيتي قد تغلب على نابولي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.
بينما خسر موناكو أمام كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نفس الجولة.
نرشح لكم
أبطال أوروبا - كاراباج بواصل المفاجآت بالعلامة الكاملة.. ونيوكاسل يعود لإنجلترا برباعية و3 نقاط استراحة أبطال أوروبا - موناكو (1)-(2) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول استراحة أبطال أوروبا - برشلونة (1)-(1) باريس سان جيرمان تشكيل أرسنال - مارتينيلي يقود الهجوم وسكيلي في الدفاع ضد أولمبياكوس التشكيل - يامال وراشفورد يقودان برشلونة.. وسان جيرمان بدون مهاجم كين: بافوس غير محظوظ بمواجهتنا.. وسعيد من أجل نيكولاس جاكسون قائمة برشلونة – عودة أليخاندرو بالدي أمام باريس سان جيرمان كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة