تشكيل مانشستر سيتي - رودري أساسي أمام موناكو.. وهالاند يقود الهجوم

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق الأساسي استعدادا لمواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على موناكو ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالمسابقة.

ويبدأ رودري في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام موناكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: جون ستونز - روبن دياش - يوشكو جفارديول - نيكو أوريلي.

الوسط: رودري - برناردو سيلفا - فيل فودين - تيجاني ريندريز - جيريمي دوكو.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

وكان مانشستر سيتي قد تغلب على نابولي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

بينما خسر موناكو أمام كلوب بروج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نفس الجولة.