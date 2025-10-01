أبرزهم حسام حسن وطولان ويوسف.. بدء إجراءات الحصول على أعلى رخصة تدريبية

أعلن اتحاد الكرة بدء إجراءات الحصول على أعلى رخصة تدريبية "Pro".

وكشف اتحاد الكرة عن تقدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وحلمي طولان عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة والمدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، ومحمد يوسف المدير الرياضي في الأهلي، وشوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للحصول على الرخصة.

كما أعلن الاتحاد تقدم المدربين التاليين للحصول على الرخصة "Pro"، وهم، محمد وهبة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر للناشئين، ووائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 سنة، وخالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك.

وتقدم للحصول على الرخصة معتمد جمال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، وطارق العشري، ومحمد عودة.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق اعتماد برنامج الرخص التدريبية للموسم 2025/2026، والذي يهدف إلى تطوير الكوادر الفنية وتأهيل المدربين وفقًا للمعايير المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ويشمل البرنامج منح عدد 2250 مدربًا الرخص التدريبية المختلفة على النحو التالي: عدد 700 مدرب للرخصة D، وعدد 900 مدرب للرخصة C، وعدد 450 مدربًا للرخصة B، وعدد 150 مدربًا للرخصة A، وعدد 50 مدربًا للرخصة Pro.

وأشار إلى أن الموسم الرياضي 2025/2026 سوف يكون الأخير الذي يُسمح خلاله بالعمل بالتصاريح المؤقتة، على أن يُشترط بدءًا من الموسم المقبل تطبيق شرط الحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة لمزاولة مهام التدريب في كافة القطاعات والمسابقات

