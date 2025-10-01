التشكيل - يامال وراشفورد يقودان برشلونة.. وسان جيرمان بدون مهاجم

لامين يامال - برشلونة ضد رايو فايكانو

يستضيف برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى أمام نيوكاسل 2-1 خارج أرضه، فيما اكتسح باريس سان جيرمان منافسه أتالانتا برباعية نظيفة.

ويبدأ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن

الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري

وسط الهجوم: لامين يامال - داني أولمو - ماركوس راشفورد

الهجوم: فيران توريس

أما لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليان باتشو - نونو ميندش

الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - سيني مايولو - إبراهيم مباي - جواو نيفيز

الهجوم: برادلي باركولا

وفي آخر مباراتين جمعا الفريقين في ملعب برشلونة، نجح باريس سان جيرمان في الفوز بالنتيجة ذاتها 4-1.

وفي حالة فوز باريس اليوم سيكون أول فريق في التاريخ يفوز أمام برشلونة في 3 مواجهات متتالية على ملعبه

ومنذ فوز برشلونة في 3 مواجهات متتالية أمام باريس سان جيرمان في موسم 2014 - 2015 بدور المجموعات وربع النهائي، لم ينجح سوى الفوز في مباراتين فقط من آخر 6 مواجهات أمام باريس (تعادل 1، وخسر 3)

ويلتقي الفريقان للمرة 16 في البطولات الأوروبية (برشلونة فاز في 6، باريس فاز في 5، تعادلا 4 مرات).

مواجهات برشلونة المتبقية

تشيلسي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سبارتا براج "خارج" - كوبنهاجن "داخل"

مواجهات باريس سان جيرمان المتبقية

بايرن ميونيخ "داخل" - ليفركوزن "خارج"- توتنام "داخل" - سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"

