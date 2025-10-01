التشكيل - يامال وراشفورد يقودان برشلونة.. وسان جيرمان بدون مهاجم

يستضيف برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الأولى أمام نيوكاسل 2-1 خارج أرضه، فيما اكتسح باريس سان جيرمان منافسه أتالانتا برباعية نظيفة.

ويبدأ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن

الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري

وسط الهجوم: لامين يامال - داني أولمو - ماركوس راشفورد

الهجوم: فيران توريس

أما لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليان باتشو - نونو ميندش

الوسط: فيتينيا - فابيان رويز - سيني مايولو - إبراهيم مباي - جواو نيفيز

الهجوم: برادلي باركولا

وفي آخر مباراتين جمعا الفريقين في ملعب برشلونة، نجح باريس سان جيرمان في الفوز بالنتيجة ذاتها 4-1.

وفي حالة فوز باريس اليوم سيكون أول فريق في التاريخ يفوز أمام برشلونة في 3 مواجهات متتالية على ملعبه

ومنذ فوز برشلونة في 3 مواجهات متتالية أمام باريس سان جيرمان في موسم 2014 - 2015 بدور المجموعات وربع النهائي، لم ينجح سوى الفوز في مباراتين فقط من آخر 6 مواجهات أمام باريس (تعادل 1، وخسر 3)

ويلتقي الفريقان للمرة 16 في البطولات الأوروبية (برشلونة فاز في 6، باريس فاز في 5، تعادلا 4 مرات).

مواجهات برشلونة المتبقية

تشيلسي "خارج" - فرانكفورت "داخل" - كلوب بروج "خارج" - أولمبياكوس "داخل" - سبارتا براج "خارج" - كوبنهاجن "داخل"

مواجهات باريس سان جيرمان المتبقية

بايرن ميونيخ "داخل" - ليفركوزن "خارج"- توتنام "داخل" - سبورتنج لشبونة "خارج" - نيوكاسل "داخل" - أتليتك بلباو "خارج"