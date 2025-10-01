جواو فيليكس أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري السعودي

فاز البرتغالي جواو فيليكس لاعب النصر بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري السعودي.

وتألق جواو فيليكس في ظهوره الأول بالدوري السعودي وسجل 5 أهداف في المسابقة.

ويتصدر البرتغالي ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن جوشوا كينج لاعب الخليج وزميله كريستيانو رونالدو.

كما ساهم فيليكس بتمريرة حاسمة واحدة رفقة الـ 5 أهداف.

كما فاز البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للنصر بجائزة أفضل مدرب لشهر سبتمبر أيضا.

وحصد إدوارد ميندي حارس أهلي جدة بجائزة أفضل حارس في شهر سبتمبر بعدما خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بفارق نقطتين عن القادسية الثاني.

ويستعد النصر للقاء الفتح يوم السبت 18 أكتوبر في الجولة الخامسة من الموسم.

وتوقف الدوري السعودي بشكل مبكر قبل التوقف الدولي في الشهر الجاري للاستعداد للمرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.