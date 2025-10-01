منتخب مصر يعلن تفاصيل معسكر أكتوبر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، عن تفاصيل معسكر أكتوبر.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر في المرحلة التاسعة في المغرب، قبل مواجهة غينيا بيساو في المرحلة العاشرة والأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، كأس العالم يونيو 2026.

وأعلن إبراهيم حسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة انطلاق معسكر المنتخب يوم 5 أكتوبر.

وتابع إبراهيم حسن "الفريق سيتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم."

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة، ويلاحقه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في الجولة التاسعة المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويكفي منتخب مصر الفوز أمام جيبوتي من أجل التأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وسبق أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم أعوام 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

وتأهل منتخبا المغرب وتونس رسميا إلى كأس العالم بعد الجولة السابقة، فيما تتنافس 7 منتخبات من أجل حسم المقاعد التسعة الإفريقية في كأس العالم.

وستتنافس أفضل 4 فرق أصحاب المركز الثاني على مقعد وحيد من أجل التأهل إلى الملحق العالمي.