تقليص المباريات.. الاتحاد البرازيلي يعلن تعديلات ضخمة على أجندة مسابقاته بدءا من 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سلسلة تعديلات على جدول مباريات الأندية المحلية بدءا من موسم 2026.

ويأتي ذلك من أجل تقليص عدد مباريات الأندية والتي تصل في بعض الأحيان لأكثر من 70 مباراة في الموسم، وأيضا تعديل مسابقة الدرجة الرابعة.

وقال سمير شود رئيس الاتحاد البرازيلي إن عام 2026 سيكون عاما انتقاليا.

وجاءت تعديلات الاتحاد البرازيلي

زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس البرازيل

تقليص عدد مباريات أندية الدرجة الأولى في كأس البرازيل

تقليص عدد مباريات بطولة الولاية من 16 لـ 11 مباراة وستقام في الفترة من 11 يناير وحتى 8 مارس

إعادة هيكلة نظام دوري الدرجة الرابعة بدءا من 2026

إعادة هيكلة نظام دوري الدرجة الثالثة بدءا من 2027

وضع نظام جديد لكأس "فيردي" وبطولات الكأس المحلية

الفرق المشاركة في البطولات القارية لن تشارك في البطولات الإقليمية.

وتأتي تلك القرارات بعدما خاضت 7 فرق من أصل 20 فريقا في الدوري البرازيلي ما لا يقل عن 70 مباراة في عام 2024.

ويصل متوسط الفرق لـ 67.4 مباراة في الموسم مقابل 57.2 للأندية الأخرى.

فماذا سيكون تأثير التحديثات الجديدة على الكرة البرازيلية؟

تقليص عدد مباريات أندية الدوري البرازيلي بنسبة 15%.

زيادة عدد الأندية في المشاركات المحلية بنسبة 26%

فتح الباب لـ 82 ناديا للمشاركة في بطولات تابعة للاتحاد البرازيلي

زيادة استثمار الاتحاد البرازيلي في المسابقات لـ 1.3 مليار ريال برازيلي

11% زيادة في عدد المباريات المنظمة من الاتحاد البرازيلي

وستكون مواعيد الموسم الجديد كالتالي

بطولات الولاية

بطولات الولاية ستبدأ في الفترة من 11 يناير وحتى 8 مارس.

سيتم تقليص المباريات من 16 لـ 11 مباراة للأندية.

الهدف تحرير أجندة المباريات وتقليل عبء الإصابات والمشاكل البدنية للأندية والمساعدة في تقليص الأعباء المالية على الأندية.

كأس البرازيل

يبدأ في الفترة من 18 فبراير وينتهي في 6 ديسمبر.

زيادة عدد الأندية من 92 لـ 126 ناديا.

أندية الدرجة الأولى ستبدأ المشاركة من المرحلة الخامسة ما يمنحها مزيدا من فترات الراحة.

زيادة عدد المباريات من 122 لـ 155.

إقامة مباريات المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب.

إقامة مباريات المرحلة الخامسة ودور الـ 16 وربع ونصف النهائي من مباراتين ذهابا وإيابا.

إقامة النهائي من مباراة واحدة بنهاية الموسم.

الدوري البرازيلي

يبدأ من 28 يناير وينتهي 2 ديسمبر.

سيقام الدوري بمشاركة 20 فريقا.

ستكون الثقافة الجديدة بمثابة تحول نموذجي وستسمح بزيادة فترات الراحة للاعبين، وجاذبية تجارية أكبر وتحسين المنتج، بالإضافة إلى تقويم أكثر توازناً.

الدرجة الثانية البرازيلية

يبدأ من 21 مارس وحتى 28 نوفمبر بمشاركة 20 فريقا.

يبدأ بعد نهاية بطولات الولاية بأسبوعين.

الدرجة الثالثة البرازيلية

يبدأ من 5 أبريل و25 أكتوبر بمشاركة 20 فريقا.

البطل يضمن مكانا في المرحلة الثالثة من كأس البرازيل.

بدءا من 2027 يشارك 24 فريقا وهبوط ناديين إلى دوري الدرجة الرابعة.

بدءا من 2028 بشارك 28 فريقا بنظام جديد مجموعتين كل مجموعة تضم 14 فريقا وهبوط 6 فرق للدرجة الرابعة.

الدرجة الرابعة البرازيلية

يبدأ من 5 أبريل وينتهي في 13 سبتمبر، زيادة عدد الأندية من 64 إلى 96 فريقا.

تأهل 6 أندية إلى الدرجة الثالثة.

زيادة عدد المباريات من 510 لـ 610 مباراة، الحد الأدنى للفريق من 10-14 مباراة والأقصى 22 مباراة.

البطل يتأهل إلى المرحلة الثالثة من كأس البرازيل مباشرة.