كرة يد - في نسختها الأولى.. إقامة قرعة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 19:20

كتب : FilGoal

صالة العاصمة الإدارية - كرة يد

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن موعد إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 عام، والتي يستضيفها المغرب في نسختها الأولى خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة غدا الخميس في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، في قاعة المؤتمرات بصالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش استضافة مصر لبطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وخلال القرعة يتم الإعلان عن المنتخبات المشاركة وجدول المباريات وكافة تفاصيل البطولة، التي تعد إضافة جديدة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتهدف إلى توسيع قاعدة المنافسات أمام المواهب الصاعدة في مختلف دول العالم.

ويشارك في النسخة الأولى اثنا عشر منتخبا من قارات مختلفة، حيث يمثل القارة الإفريقية كل من: مصر وتونس إلى جانب المغرب البلد المضيف.

بينما يشارك من أوروبا إسبانيا وألمانيا، ومن أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبورتوريكو من قارة أمريكا الشمالية، كما يشارك من آسيا إيران وكوريا وقطر.

ويسعى الاتحاد الدولي من خلال هذه البطولة إلى منح اللاعبين الناشئين فرصة الاحتكاك المبكر بأفضل المواهب العالمية وإكسابهم خبرات مبكرة في أجواء المنافسات الدولية.

كرة يد بطولة العالم للناشئين
