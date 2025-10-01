ممدوح عباس: اطمئنوا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر قريبا

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

ممدوح عباس في مؤتمر إعلان قائمة أحمد سليمان لانتخابات الزمالك

بعث ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، رسالة طمأنة إلى الجماهير ومجلس الإدارة والجمعية العمومية للنادي الأبيض.

وكتب عباس عبر حسابه على إكس: "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين".

وأتم "أطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدا وهذا للعلم".

وتولى عباس رئاسة الزمالك في 3 ولايات سابقة الأولى في الفترة من 2006 وحتى 2008، والثانية بين 2009 وحتى 2010 والأخيرة بين 2011 وحتى 2013.

ودعم ممدوح عباس نادي الزمالك خلال الموسم الماضي، بعدما أعلن أنه سيتمم التزاماته أمام نادي الزمالك حتى مكافأة الفوز بكأس مصر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.

وبسبب قرار الدولة بسحب الأرض من الزمالك، تضررت مداخيل نادي الزمالك، ما أثر على سيولة صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بمختلف اللعبات.

