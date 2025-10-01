كرة يد - لأول مرة خارج السويد.. مصر تستضيف كأس بارتيللي بالعاصمة الإدارية

تستضيف مصر منافسات كأس بارتيللي التاريخية لكرة اليد لأول مرة، وتقام البطولة خارج السويد لأول مرة منذ انطلاقها في عام 1970.

وعُقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس بارتيللي التاريخية لكرة اليد، بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش بطولة العالم للأندية - مصر 2025.

وكشف آدم الزغبي منظومة كأس بارتيللي في مصر خلال المؤتمر، عن إقامة البطولة على ملاعب العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 أبريل 2026، بمشاركة حوالي 2000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

وتُعد بطولة كأس بارتيللي لكرة اليد أكبر وأشهر بطولة عالمية للناشئين على مستوى العالم، يشارك فيها سنويًا ما يقرب من 1400 فريق يمثلون 50 دولة، يتنافسون في أكثر من 5000 مباراة تُقام على 70 ملعبًا.

وتعتبر البطولة منصة تجمع شباب العالم في أجواء من الرياضة والثقافة والإنسانيات، واليوم لأول مرة تقام خارج السويد من قلب القاهرة في العاصمة الإدارية 2026.

وأعرب الزغبي عن سعادته بإقامة أول نسخة من هذه البطولة التاريخية في مصر، حيث انطلقت أول نسخة من بطولة كأس بارتيللي عام 1970، وشهدت تطورا تاريخيا، واهتمامًا كبيرًا من دول العالم.

وقال الزغبي: "كنت سعيد الحظ لأني شاركت وأنا صغير في هذه البطولة بالسويد، وكانت فرصة جيدة للتعايش في بيئة رياضية وأجواء مختلفة لممارسة الرياضة وكرة اليد".

وحضر وقائع المؤتمر كل من ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وخالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وخالد ديوان نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وستيفان ألبيرتسون مؤسس بطولة كأس بارتيللي، فريدريك أندرسول السكرتير العام لبطولة كأس بارتيللي، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وآدم الزغبي رئيس شركة إن ذا زوون سبورتس ومنظم البطولة في مصر، وعرفان بدير سفير بطولة كأس بارتيللي لكرة اليد في الشرق الأوسط، وعدد من نجوم كرة اليد المصرية على مدارس تاريخها.

وتستهدف البطولة البنين والبنات من سن 9 إلى 18 عام، وقريبا سيتم الإعلان عن آلية التسجيل للمشاركة في النسخة الأولى من كأس بارتيللي التاريخية في مصر.