خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

هشام نصر

يقرض هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ناديه بمبلغ 25 مليون جنيه من أجل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

ويعاني فريق كرة القدم بالزمالك من تأخر المستحقات المالية الموسم الجاري وعدم صرفها حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن هشام نصر قرر أن يقرض نادي الزمالك 25 مليون جنيه لحل الأزمة المالية الحالية.

أخبار متعلقة:
حكم القمة: أعرف الأهلي والزمالك.. وأتمنى امتلاء الملعب عن آخر المرة المقبلة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عدي الدباغ وناصر منسي ترتيب الدوري المصري – الزمالك في الصدارة بعد الجولة التاسعة والأهلي يواصل التقدم كرة يد - لتحديد المركزين الخامس والسادس.. الزمالك يفوز على الشارقة في المباراة الأولى

ومن المقرر صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة غدا الخميس مع عودة الفريق للتدريبات.

وكان يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء عقب مباراة القمة.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب رغم الخسارة برصيد 17 نقطة من 9 مباريات خاضهم في الدوري.

بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في المركز الثالث بعدما خاض مباراة أقل من الزمالك.

وتعثر الزمالك في 3 من آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بخسارتين وتعادل.

الزمالك هشام نصر المستحقات المالية
نرشح لكم
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض الخطيب يعلن خوض انتخابات الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: استمرار النحاس لفترة أطول فكرة مطروحة لحين التعاقد مع مدرب صعود على حساب تشيلي.. فرص مصر الصعبة في عبور دور المجموعات بكأس العالم للشباب محمد سراج يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي تامر مصطفى لـ في الجول: نحتاج المزيد من الوقت في الاتحاد وغير صحيح أزمتي مع جنش
أخر الأخبار
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي تكشف فترة غياب أليسون المحتملة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه 14 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة 51 دقيقة | الدوري المصري
في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو ساعة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514467/خبر-في-الجول-لحل-أزمة-المستحقات-هشام-نصر-يقرض-الزمالك-25-مليون-جنيه