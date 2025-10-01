خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه

يقرض هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ناديه بمبلغ 25 مليون جنيه من أجل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

ويعاني فريق كرة القدم بالزمالك من تأخر المستحقات المالية الموسم الجاري وعدم صرفها حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن هشام نصر قرر أن يقرض نادي الزمالك 25 مليون جنيه لحل الأزمة المالية الحالية.

ومن المقرر صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة غدا الخميس مع عودة الفريق للتدريبات.

وكان يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك قد منح لاعبيه راحة من التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء عقب مباراة القمة.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في تمام الخامسة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وينفرد الزمالك بصدارة الترتيب رغم الخسارة برصيد 17 نقطة من 9 مباريات خاضهم في الدوري.

بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 15 نقطة في المركز الثالث بعدما خاض مباراة أقل من الزمالك.

وتعثر الزمالك في 3 من آخر 5 مباريات خاضهم الفريق بالدوري بخسارتين وتعادل.