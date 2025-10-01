عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لرابطة الأندية عقوبات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وشهدت العقوبات إيقاف كل من محمود حسن "تريزيجيه" وعبد الله السعيد لمدة مباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت كل العقوبات كالآتي:

الأهلي × الزمالك

إيقاف محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الله السعيد، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية

إيقاف محمد سالم، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف لؤي وائل، لاعب فريق المقاولون العرب، لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

إيقاف سيف حسن عبد المنعم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

زد × حرس الحدود

إيقاف أحمد سيد عبد النبي ، لاعب فريق زد أف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد أشرف محمد توفيق، لاعب فريق حرس الحدود ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

المصري × بتروجت

إيقاف بنهور موجيشا لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف نبيل بن عمر الكوكي، المدير الفني لفريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

طلائع الجيش × بيراميدز

إيقاف إسلام محارب، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مودرن سبورت × فاركو

إيقاف هاني عبد الله، مدرب مساعد فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

إيقاف جابر جابر، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما تم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه اللاعبين.

إيقاف محمود السيد علي، مدرب حراس مرمى فريق فاركو، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

وادي دجلة × سموحة

إيقاف سمير فكري لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

الجونة × سيراميكا كليوباترا

إيقاف محمود السيد لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.