في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو

رد فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد على التقارير التي تحدثت عن توتر غير مسبوق مع مدربه تشابي ألونسو.

ووجد فالفيردي نفسه على مقاعد البدلاء في مباراة كيرات ألماتي بدوري أبطال أوروبا بعدما عبر عن عدم سعادته باللعب كظهير أيمن في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

بعدها تحدثت تقارير عن توتر العلاقة بين اللاعب ومدربه، لكن لاعب وسط منتخب أوروجواي رد في بيان عبر حسابه الشخصي على منصة إكس.

وجاء بيان فالفيردي على النحو التالي:

قرأت مقالات عديدة أساءت لسمعتي في الساعات الأخيرة. أعلم أنني خضت مباريات سيئة، وأعي ذلك.

لا أخفي وجهي، وأواجه الانتقادات وجهاً لوجه. أشعر بحزنٍ عميق. قد يقول الناس الكثير عني، لكن لا يُمكنهم تحت أي ظرفٍ من الظروف أن يقولوا إني أرفض اللعب.

لقد بذلتُ قصارى جهدي وأكثر من أجل هذا النادي، لعبتُ وأنا مصابٌ، ولم أشتكي قط أو أطلب راحة.

علاقتي بالمدرب جيدة، مما يمنحني ثقة كافية لأخبره بالمركز الذي أفضله في الملعب، لكنني كنت دائمًا أوضح له أنني جاهز للعب في أي مكان، وفي كل مباراة.

لقد وضعت قلبي وروحي في هذا النادي، وسأواصل ذلك، حتى لو لم يكن ذلك كافيا في بعض الأحيان أو لم ألعب كما أُريد.

أُقسم أنني لن أستسلم أبدًا، وسأقاتل حتى النهاية، ألعب أينما احتاجني الفريق.

ماذا حدث؟

يرى فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لا يشعر بالراحة حاليا داخل الملعب.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشعر ببعض الإحباط أنا مدرك لكيفية لعبي وأنا أول من يعرف عندما لا تسير الأمور كما أريد فاللاعبون يعرفون مباشرة إذا كانوا يخوضون مباراة سيئة صحيح أنني بدأت بشكل جيد في كأس العالم ولكن من الآن من الصعب أن أشعر بالراحة في الملعب وسأواصل العمل وبصفتي القائد سأستمر في قيادة المجموعة وإظهار قوتي عندما ألعب".

وعن سبب عدم حبه اللعب كظهير قال "كلاعب تسمع دائما الانتقادات ومن الجيد أن تتلقى الإشادة أيضا أنا لم أولد لألعب كظهير ولكن في بعض المباريات ألعب كذلك لقد فزنا كثيرا وأنا ألعب كجناح مثل تتويجنا بدوري أبطال أوروبا وفزنا بنسخة أخرى وأنا ألعب في الوسط أنا دائما متاح ولكن لا أشعر بالراحة لأنني لا ألعب كثيرا في ذلك المركز وأواجه صعوبات في أشياء مثل الإغلاق الدفاعي لكنني أحاول إظهار الروح أنا نشأت كلاعب وسط وتعلمت الكثير في ذلك المركز".

وأضاف "لم أرفض أبدا اللعب كظهير وقلت لجميع المدربين إنني متاح دائما من الشرف أن ألعب لريال مدريد أنا دائما هناك من أجل الفريق ودائما سأموت من أجل ريال مدريد".