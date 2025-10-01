تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا

يستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وينطلق مشوار الأخضر السعودي في الملحق بمواجهة إندونيسيا.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن الثلاثي المحترف خارجيا، سعود عبد الحميد لاعب لانس الفرنسين، ومروان الصحفي لاعب ريال أنتويرب البلجيكي، ومهند آل سعد لاعب لوزان السويسري، سينضم للمنتخب السعودي خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وسينضم سعود عبد الحميد ومروان الصحفي يوم الأحد عقب الفراغ من مباراتي أوكسير وسيركل بروج على الترتيب.

فيما سينضم مهند آل سعد يوم الإثنين عقب الانتهاء من مواجهة لوزان ضد يونج بويز بالدوري السويسري.

ويخوض المنتخب السعودي مباراتي الملحق أمام إندونيسيا ثم العراق 8 و14 أكتوبر المقبل على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبات سالم الدوسري نجم الهلال جاهزا لقيادة المنتخب السعودي خلال منافسات الملحق الآسيوي مهند شنقيطي وسعد الناصر نظرًا لحاجتهم إلى وقت أطول للتعافي.