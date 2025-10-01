خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر.. وينتظر موقف مرموش

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 15:55

كتب : محمد جمال

حسام حسن - منتخب مصر

اسقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر أكتوبر الجاري.

حسام حسن

النادي : مصر

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويلعب منتخب مصر في أكتوبر الجاري ضد جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن استقر على ضم كل من محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - حمدي فتحي (الوكرة) - رامي ربيعة (العين).

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - سام مرسي بديلا للنني في منتخب مصر الثاني

على أن ينتظر موقف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي المصاب حاليا، وفي حالة تعافيه بالكامل سينضم للمنتخب أما في حالة عدم تعافيه سيتم ضم لاعب آخر بدلا منه.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز في مباراة واحدة من آخر 2 من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أولا مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو في القاهرة يوم 12 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

ويأتي منتخب مصر برصيد 20 نقطة في المركز الأول ثم بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة في المركز الثاني.

ويتواجد منتخب سيراليون ثالثا برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.

حسام حسن منتخب مصر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أبرزهم حسام حسن وطولان ويوسف.. بدء إجراءات الحصول على أعلى رخصة تدريبية منتخب مصر يعلن تفاصيل معسكر أكتوبر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو خبر في الجول - سام مرسي بديلا للنني في منتخب مصر الثاني موعد مباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب.. والقناة الناقلة كأس العالم للشباب - اليابان تفوز على تشيلي وتمنح مصر فرصة ذهبية الهزيمة الثانية.. منتخب مصر يخسر من نيوزيلندا ويعقد موقفه في كأس العالم للشباب انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (1)-(2) نيوزيلندا.. خسارة جديدة تشكيل منتخب الشباب - ثلاثي هجومي أمام نيوزيلندا في كأس العالم
أخر الأخبار
بيلد: والد بيلنجهام يثير الجدل مجددا في دورتموند 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تجدد إصابة يامال ومدة غيابه المتوقعة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - غياب 4 لاعبين عن مواجهة فياريال 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا: سعيد بانضمام لويس سكيلي وساكا للمنتخب.. وهذا موقف المصابين 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد يوسف: لا عقوبات على الشحات بسبب بيزيرا.. وموقف عبد القادر من التجديد ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان ساعة | القسم الثاني
استراحة الدوري المصري - سموحة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ألونسو: لا يوجد لاعب يريد المشاركة في مركز معين.. وفالفيردي جاهز لفياريال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514461/خبر-في-الجول-حسام-حسن-يستقر-على-قائمة-المحترفين-في-منتخب-مصر-وينتظر-موقف-مرموش