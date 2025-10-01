خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر.. وينتظر موقف مرموش

اسقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر أكتوبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في أكتوبر الجاري ضد جيبوتي وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن حسام حسن استقر على ضم كل من محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى محمد (نانت) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - حمدي فتحي (الوكرة) - رامي ربيعة (العين).

على أن ينتظر موقف عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي المصاب حاليا، وفي حالة تعافيه بالكامل سينضم للمنتخب أما في حالة عدم تعافيه سيتم ضم لاعب آخر بدلا منه.

ويحتاج منتخب مصر بقيادة حسام حسن للفوز في مباراة واحدة من آخر 2 من أجل حسم بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أولا مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر المقبل في المغرب.

ثم يلعب ضد غينيا بيساو في القاهرة يوم 12 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو قبل جولتين على النهاية.

ويأتي منتخب مصر برصيد 20 نقطة في المركز الأول ثم بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة في المركز الثاني.

ويتواجد منتخب سيراليون ثالثا برصيد 12 نقطة، ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويحتل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.

وستبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر المقبل في السادس من أكتوبر وتنتهي في الرابع عشر من نفس الشهر.