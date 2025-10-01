تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري

أوضح موقع فوت ميركاتو أن نادي اتحاد جدة السعودي بدأ مفاوضاته مع سانتياجو سولاري المدير الرياضي لريال مدريد من أجل تدريب الفريق.

وذلك من أجل خلافة المدرب الفرنسي لوران بلان الذي أقيل قبل أيام.

وذكر التقرير أن سولاري هو أحد المرشحين للمنصب وليس المرشح الوحيد.

وأضاف التقرير أن الإيطالي لوتشيانو سباليتي مرشح أيضا لتولي المنصب.

لكن المدرب الإيطالي يطلب راتبا كبيرا، وفقا للتقرير.

وتتواجد أسماء مثل سيرجيو كونسيساو، مارك فان بوميل، وروجر شميدت ضمن القائمة أيضا.

وكان نادي اتحاد جدة قد أعلن الأحد إقالة مدرب الفرنسي لوران بلان بعد الخسارة في مواجهة النصر في الدوري السعودي.

وكلف مساعده حسن خليفة بصفة مؤقتة لقيادة الفريق.

وتسعى إدارة اتحاد جدة إلى حسم ملف المدرب الجديد في أقرب وقت لضمان الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن بلان، البالغ من العمر 59 عامًا، تولى تدريب الفريق في يوليو 2024 بموجب عقدٍ، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2026.

وإجمالًا، أشرف الفرنسي على النمور في 46 مباراة، سجل خلالها 34 انتصارًا، وتعادل ست مراتٍ، وخسر في مثلها.

بلان كان قد قاد اتحاد جدة للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

سنتياجو سولاري اتحاد جدة
