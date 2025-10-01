خبر في الجول - سام مرسي بديلا للنني في منتخب مصر الثاني

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 15:43

كتب : محمد جمال

سام مرسي - إبسويتش تاون ضد ليفربول

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على ضم سام مرسي بدلا من محمد النني.

ويغيب النني لاعب الجزيرة الإماراتي عن المعسكر المقبل لمنتخب مصر الثاني بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن حلمي طولان استقر على ضم سام مرسي لمعسكر منتخب مصر الثاني المقبل بدلا من محمد النني المصاب.

ولا يرتبط سام مرسي بأي ناد حاليا منذ فسخ تعاقده مع الكويت الكويتي.

وخرج محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي من حسابات منتخب مصر الثاني في معسكر توقف أكتوبر الدولي المقبل.

وعلم FilGoal.com أن النني أبلغ منتخب مصر الثاني بإصابته وغيابه لمدة 4 أسابيع.

وبذلك يغيب عن معسكر المنتخب في شهر أكتوبر.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب بقطر عن موعد السفر إلى البحرين استعدادا لخوض مباراتين وديتين.

ووجه حلمي طولان المدير الفني ببدء الترتيب للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث تحدد السفر إلى البحرين يوم 6 أكتوبر.

ويخوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب.

ما تقرر خوض 3 مباريات في المعسكر الأخير بنوفمبر مع منتخبات مشاركة في البطولة المقرر انطلاقها مطلع ديسمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار.

سام مرسي محمد النني منتخب مصر الثاني
