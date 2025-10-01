لمباراتي كوسوفو وسويسرا.. استدعاء جراديشار لقائمة منتخب سلوفينا

أعلن ماتياس كيك مدرب منتخب سلوفينا قائمة الفريق التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

نيتس جراديشار النادي : الأهلي سلوفينيا

وشهدت القائمة تواجد نيتس جراديشار لاعب الأهلي إلى المنتحب الأول لسلوفينا للمرة الثانية في تاريخه.

ويتواجد جراديشار في خط الهجوم برفقة بينجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد، بينما يتواجد يان أوبلاك في حراسة المرمى.

ويلتقي منتخب سلوفينا في فترة التوقف الدولي مع كوسوفو وسويسرا بتصفيات كأس العالم 2026.

وكان جراديشار قد سبق له لعب مباراة واحدة منتخب سلوفينيا في وقت سابق ضد أمريكا وتمكن من تسجيل هدفا.

وغاب جارديشار عن المباراة الماضية للأهلي ضد الزمالك بسبب الإصابة.

ويحتل منتخب سلوفينا المركز المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين، بينما يتصدر منتخب سويسرا المجموعة برصيد 6 نقاط.

ويصعد صاحب المركز الأول من المجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في ملحق مؤهل للبطولة.