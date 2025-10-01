اتحاد الكرة يعتمد 60 مليون جنيه لبدلات الحكام.. ويرصد جوائز مالية لأبطال المسابقات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد 60 مليون جنيه بدلات لحكام المباريات من دون القسم الأول.

وأوضح اتحاد الكرة أن عدد هذه المباريات يبلغ 4200 مباراة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن ذلك يأتي في إطار دعمه للأندية المشاركة في مسابقات دوري المحترفين، والقسمين الثاني والثالث، وكرة القدم النسائية بجميع أقسامها وبطولتي كأس مصر للرجال والسيدات.

كما رصد الاتحاد جوائز مالية لأبطال تلك المسابقات للموسم الحالي 2025/2026 والتي تحددت على النحو التالي:

• الأندية الصاعدة من القسم الثانى (أ) "مليون جنيه لكل ناد بإجمالي 3 ملايين جنيه"

• الأندية الصاعدة من القسم الثاني (ب) "500 ألف جنيه لكل ناد"

• بطل دوري الكرة النسائية "500 ألف جنيه"

• الأندية الصاعدة إلى القسم الأول للكرة النسائية "200 ألف جنيه لكل ناد"

• أبطال الجمهورية في مسابقات الفريق الثاني مواليد 2005 "القسم الأول 200 ألف جنيه والقسم الثانى

150 ألف جنيه والقسم الثالث 100 ألف جنيه".. على أن تحدد جوائز الفائز ببطولة كأس مصر ووصيفه لاحقا.