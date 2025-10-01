أثليتك: مانشستر يونايتد يدرس خوض مباراة ودية في السعودية منتصف الموسم

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن نادي مانشستر يونايتد يدرس عدة خيارات لخوض مباراة ودية في منتصف الموسم، من بينها إمكانية السفر إلى السعودية.

وأوضح التقرير أن النادي يريد استغلال فترة قلة المباريات خلال شهر يناير لخوض مباراة ودية خارج إنجلترا.

وأضاف التقرير أن هذه الودية قد تجمع مبالغ كبيرة تزيد دخل النادي.

وقد يكرر يونايتد تجربة باريس سان جيرمان حين واجه نجوم فريقي الهلال والنصر في 2023.

وهي المباراة التي شهدت مواجهة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وفقا للتقرير.

وقتها فاز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض، بتغلبه على نجوم الهلال والنصر بنتيجة 5-4 في استاد الملك فهد الدولي.

ونُظمت المباراة على هامش موسم الرياض، وعرفت الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير 2023.