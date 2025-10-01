كين: بافوس غير محظوظ بمواجهتنا.. وسعيد من أجل نيكولاس جاكسون

أشار هاري كين لاعب بايرن ميونيخ بزميله نيكولاس جاكسون بعد الأداء الذي قدمه ضد بافوس.

وفاز بايرن ميونيخ على بافوس بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كين هدفين خلال فوز فريقه وحصل على جائزة رجل المباراة.

وقال كين للصحفيين عقب المباراة: "لقد كان فوزا جيدا خارج الديار، ونحن عانينا خارج الديار خلال الموسم الماضي، وأردنا أن نستمر في الفوز بعد مباراة تشيلسي الأولى".

وواصل "أطلب من نفسي دائما دخول المباريات بثقة وأنا أعرف أن الفرص ستتاح، ضد بافوس سجلت هدفين جديدين وأنا سعيد بذلك".

وتابع "لقد جعلنا المباراة تبدو سهلة بسبب طريقة لعبنا، ولكن لن أشعر بالمفاجأة إذا حصل بافوس على بعض الفرق خاصة في ملعبهم، ولسوء حظهم أنهم واجهونا في لحظة جيدة جدا".

وأضاف "نيكولاس جاكسون كان رائعا اليوم وسجل هدفا وصنع آخر، ولم يكن محظوظا لعدم تسجيل هدف آخر وأنا سعيد من أجله وسنحتاجه لتحقيق أهدافنا خلال الموسم".

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا وبفارق الأهداف عن ريال مدريد وإنتر.