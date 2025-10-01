قائمة برشلونة – عودة أليخاندرو بالدي أمام باريس سان جيرمان

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

ألخاندرو بالدي

عاد أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة لقائمة فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
جوليان ألفاريز يرد على أنباء اقترابه من برشلونة كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة ماريسكا: من الجيد أننا أصبحنا نفوز رغم طرد أحد لاعبينا

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوتشين – إيدير آلاير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستينسين – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جاريسا – جوفري تورينتس

خط الوسط: بيدري – مارك كاسادو – داني ألومو – فرينيكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي – أنطونيو فيرنانديز

وكان سان جيرمان فاز في الجولة الأولى برباعية دون رد على أتالانتا الإيطالي، بينما فاز برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.

برشلونة باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
كين: بافوس غير محظوظ بمواجهتنا.. وسعيد من أجل نيكولاس جاكسون كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة ماريسكا: من الجيد أننا أصبحنا نفوز رغم طرد أحد لاعبينا ألابا: جاهز للعب 90 دقيقة.. وسعداء بوجود مبابي معنا مورينيو: أشكر جماهير تشيلسي.. وآمل أن أعود هنا مرة أخرى مبابي: كورتوا كان له 80% من الهدف الثاني.. ويجب عدم تكرار ما حدث في الدربي مؤتمر ألونسو: مبابي يقدم موسما رائعا.. ولم أتحدث مع فينيسيوس تقييم صلاح أمام جالاتا سراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
كرة يد - لأول مرة خارج السويد.. مصر تستضيف كأس بارتيللي بالعاصمة الإدارية 12 دقيقة | كرة يد
الثاني من خارج بريميرليج.. بيلينجهام أفضل لاعب إنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة زلاكة أمام الجيش الرواندي 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي تكشف فترة غياب أليسون المحتملة 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - لحل أزمة المستحقات.. هشام نصر يقرض الزمالك 25 مليون جنيه 45 دقيقة | الدوري المصري
بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة ساعة | الدوري المصري
في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514453/قائمة-برشلونة-عودة-أليخاندرو-بالدي-أمام-باريس-سان-جيرمان