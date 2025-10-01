قائمة برشلونة – عودة أليخاندرو بالدي أمام باريس سان جيرمان

عاد أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة لقائمة فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة، وذلك لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد برشلونة في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني – دييجو كوتشين – إيدير آلاير

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أندرياس كريستينسين – جيرارد مارتين – جول كوندي – إريك جاريسا – جوفري تورينتس

خط الوسط: بيدري – مارك كاسادو – داني ألومو – فرينيكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي – أنطونيو فيرنانديز

وكان سان جيرمان فاز في الجولة الأولى برباعية دون رد على أتالانتا الإيطالي، بينما فاز برشلونة على نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لهدف.