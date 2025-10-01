جوليان ألفاريز يرد على أنباء اقترابه من برشلونة

أجاب جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد على سؤال حول إمكانية انتقاله لصفوف برشلونة.

ويمتد عقد ألفاريز مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2030.

وقال جوليان ألفاريز عبر شبكة ESPN:"الانتقال لبرشلونة؟ هناك دائما حديث، لكن الحقيقة أنا هادئ جدا وأركز على التحسن كل يوم".

وشدد المهاجم الأرجنتيني "كل ما يشغل بالي في هذه الفترة هو تسجيل الأهداف وفوز أتليتكو مدريد بالمباريات".

video:1

ألفاريز تألق مؤخرا وسجل هدفين قاد بهما أتليتكو للفوز على ريال مدريد 5-2.

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.