جوليان ألفاريز يرد على أنباء اقترابه من برشلونة

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - أتليتكو

أجاب جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد على سؤال حول إمكانية انتقاله لصفوف برشلونة.

ويمتد عقد ألفاريز مع أتليتكو مدريد حتى صيف 2030.

وقال جوليان ألفاريز عبر شبكة ESPN:"الانتقال لبرشلونة؟ هناك دائما حديث، لكن الحقيقة أنا هادئ جدا وأركز على التحسن كل يوم".

وشدد المهاجم الأرجنتيني "كل ما يشغل بالي في هذه الفترة هو تسجيل الأهداف وفوز أتليتكو مدريد بالمباريات".

ألفاريز تألق مؤخرا وسجل هدفين قاد بهما أتليتكو للفوز على ريال مدريد 5-2.

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.

وباتت تلك أول خسارة لريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد 6 انتصارات سابقة في الدوري الإسباني.

الفوز أبقى ريال مدريد في الصدارة برصيد 18 نقطة لكنها أًصبحت مهددة من برشلونة إذا انتصر على ريال سوسييداد.

فيما ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 12 نقطة محققا ثالث انتصار في آخر 4 مباريات.

