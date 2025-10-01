كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 14:20

كتب : FilGoal

كومباني - بايرن ميونيخ

شدد فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أن حلم فريقه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

فينسينت كومباني

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وفاز بايرن ميونيخ على بافوس بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة ربما بدت سهلة لكم لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق، لقد فزنا بنتيجة كبيرة ولكن أنا واثق أن بافوس سيكون فريقا صعبا خاصة في ملعبه".

أخبار متعلقة:
كومباني: كأس العالم للأندية ساعدنا في سرعة الإندماج مؤتمر كومباني - عن فرص مشاركة جاكسون أمام تشيلسي.. والتتويج بدوري الأبطال دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني

وواصل "في الشوط الثاني كان علينا أن نقاتل وأن نعمل بجد لكي نجعل المباراة تستقر، ثم أصبحنا أكثر خطورة من جديد، أنا متأكد أن بافوس سيحظى بتجربة جيدة في دوري الأبطال".

وتابع "نثق بجميع اللاعبين الذين نملكهم، ولذلك جميعهم يشاركون وسنستمر في ذلك، وأهم شيء بالنسبة لي أن أعطي لاعبي فريقي كل الثقة لكي يؤدون".

وأضاف "قلت بكل وضوح قبل المباراة الأولى إن حلمنا هو الوصول لنهائي دوري الأبطال وأن يكون لدينا فرصة للتتويج به".

وأتم "دوري الأبطال بطولة صعبة ولكننا الآن في وسطها ويجب أن نركز فقط على الفوز بالمباراة المقبلة".

وتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف عن ريال مدريد وإنتر.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا فينسينت كومباني
نرشح لكم
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة أبطال أوروبا – فياريال يخطف نقطة من يوفنتوس.. وهويلوند ينصر نابولي على سبورتنج
أخر الأخبار
جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
دي يونج: غيابات سان جيرمان؟ ونحن كذلك لدينا مصابين 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
نونو مينديش: هذا العام سيكون أصعب لأن الجميع يريد الفوز علينا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند: لم نظهر بشكل جيد في الشوط الثاني لذلك لم نستحق الفوز.. ومباريات أبطال أوروبا صعبة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هانز فليك: باريس سان جيرمان يستحق الفوز.. ويجب أن نتعلم من أخطائنا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هويلوند: لا أطيق الانتظار لمواجهة شقيقي.. ودي بروين أسطورة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قناة الأهلي تكشف تطورات الحالية الصحية لـ إمام عاشور 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514450/كومباني-نحلم-بالتتويج-بدوري-أبطال-أوروبا-ومواجهة-بافوس-لم-تكن-سهلة