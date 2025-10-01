كومباني: نحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.. ومواجهة بافوس لم تكن سهلة

شدد فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ على أن حلم فريقه هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ على بافوس بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة ربما بدت سهلة لكم لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق، لقد فزنا بنتيجة كبيرة ولكن أنا واثق أن بافوس سيكون فريقا صعبا خاصة في ملعبه".

وواصل "في الشوط الثاني كان علينا أن نقاتل وأن نعمل بجد لكي نجعل المباراة تستقر، ثم أصبحنا أكثر خطورة من جديد، أنا متأكد أن بافوس سيحظى بتجربة جيدة في دوري الأبطال".

وتابع "نثق بجميع اللاعبين الذين نملكهم، ولذلك جميعهم يشاركون وسنستمر في ذلك، وأهم شيء بالنسبة لي أن أعطي لاعبي فريقي كل الثقة لكي يؤدون".

وأضاف "قلت بكل وضوح قبل المباراة الأولى إن حلمنا هو الوصول لنهائي دوري الأبطال وأن يكون لدينا فرصة للتتويج به".

وأتم "دوري الأبطال بطولة صعبة ولكننا الآن في وسطها ويجب أن نركز فقط على الفوز بالمباراة المقبلة".

وتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف عن ريال مدريد وإنتر.