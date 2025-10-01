الفتح السعودي يوضح حقيقة التفكير في إقالة جوزيه جوميز

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

أوضح محمد الضيف المتحدث الإعلامي باسم نادي الفتح السعودي أن ناديه لا يفكر في إقالة مدربه جوزيه جوميز.

وارتبط اسم مدرب الزمالك السابق بتدريب الأهلي، وفقا لتقارير عديدة.

وقال الضيف في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "ما تردد بشأن اقتراب رحيل جوزيه جوميز عن تدريب الفتح غير صحيح".

وأضاف "جوميز مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نية لإقالته خلال الوقت الحالي".

ولم يحقق الفتح أي فوز هذا الموسم، سوى في مباراة وحيدة بكأس خادم الحرمين ضد الجبلين.

قبل نحو أسبوعين، كشف جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي حقيقة تلقيه أي عروض من النادي الأهلي لتدريبه خلال الفترة الماضية.

وقال جوميز لـ FilGoal.com: "أخبار عن اقترابي من تدريب الأهلي؟ في مصر لديكم الكثير للغاية من الأخبار حول كل شيء".

وتابع "رسميا لم يتحدث أي شخص معي".

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى رغبة الأهلي في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية قبل تولي خوسيه ريبيرو وبعد رحيله عن تدريب الفريق.

ويقود جوميز تدريب الفتح منذ منتصف الموسم الماضي ونجح في إبعاده عن الهبوط للدرجة الثانية.

وسبق لجوميز تدريب الزمالك وقاده للتتويج بكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي الفتح جوزيه جوميز
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري أثليتك: مانشستر يونايتد يدرس خوض مباراة ودية في السعودية منتصف الموسم فابريزيو رومانو: لا يوجد مفاوضات بين كلوب واتحاد جدة.. و3 مرشحين تقرير سعودي: الفتح متمسك باستمرار جوميز.. ولا مفاوضات من جانب الأهلي المصري "نخشى الإصابات في سن الـ 40".. جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو أمام الزوراء عودة ثنائي اتحاد جدة قبل مواجهة شباب أهلي دبي مدرب أهلي جدة: لم نصل لأفضل مستوياتنا.. وفخور بقتال اللاعبين أمام الدحيل
أخر الأخبار
بثنائية ماييلي.. بيراميدز يفوز على الجيش الرواندي ويضع قدما في دور الـ 32 من دوري الأبطال 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
عقوبات الدوري – إيقاف تريزيجيه وعبد الله السعيد من مباراة القمة 37 دقيقة | الدوري المصري
في بيان قوي.. فالفيردي يرد على تقارير توتر علاقته مع تشابي ألونسو 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - موعد انضمام ثلاثي السعودية المحترف تحضيرا لـ إندونيسيا ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - سام مرسي يفاضل بين 3 عروض ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – حسام حسن يستقر على قائمة المحترفين في منتخب مصر.. وينتظر موقف مرموش ساعة | منتخب مصر
تقرير: اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته مع سولاري ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - سام مرسي بديلا للنني في منتخب مصر الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 2 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك 3 خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك للقمة وضم نبيل عماد وربيع 4 خبر في الجول - الأهلي يكثف مفاوضاته مع برونو لاج.. و3 بدلاء
/articles/514449/الفتح-السعودي-يوضح-حقيقة-التفكير-في-إقالة-جوزيه-جوميز