الفتح السعودي يوضح حقيقة التفكير في إقالة جوزيه جوميز

أوضح محمد الضيف المتحدث الإعلامي باسم نادي الفتح السعودي أن ناديه لا يفكر في إقالة مدربه جوزيه جوميز.

وارتبط اسم مدرب الزمالك السابق بتدريب الأهلي، وفقا لتقارير عديدة.

وقال الضيف في تصريحات لجريدة اليوم السعودية: "ما تردد بشأن اقتراب رحيل جوزيه جوميز عن تدريب الفتح غير صحيح".

وأضاف "جوميز مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نية لإقالته خلال الوقت الحالي".

ولم يحقق الفتح أي فوز هذا الموسم، سوى في مباراة وحيدة بكأس خادم الحرمين ضد الجبلين.

قبل نحو أسبوعين، كشف جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي حقيقة تلقيه أي عروض من النادي الأهلي لتدريبه خلال الفترة الماضية.

وقال جوميز لـ FilGoal.com: "أخبار عن اقترابي من تدريب الأهلي؟ في مصر لديكم الكثير للغاية من الأخبار حول كل شيء".

وتابع "رسميا لم يتحدث أي شخص معي".

وكانت بعض الأخبار قد أشارت إلى رغبة الأهلي في الحصول على خدمات المدرب البرتغالي خلال الفترة الماضية قبل تولي خوسيه ريبيرو وبعد رحيله عن تدريب الفريق.

ويقود جوميز تدريب الفتح منذ منتصف الموسم الماضي ونجح في إبعاده عن الهبوط للدرجة الثانية.

وسبق لجوميز تدريب الزمالك وقاده للتتويج بكأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.