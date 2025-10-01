تشكيل بيراميدز - ماييلي ودا سيلفا يقودان الهجوم أمام الجيش الرواندي

الأربعاء، 01 أكتوبر 2025 - 14:10

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز - طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود الثنائي فيستون ماييلي وإيفرتون دا سيلفا هجوم بيراميدز في مواجهة الجيش الرواندي.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.

يذكر أن بيراميدز يحمل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

